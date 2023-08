Questo è il trucco per liberare spazio in Gmail senza dover pagare per spazio di archiviazione aggiuntivo | Google | tecnologia

IL social networks È diventato uno strumento per condividere diversi consigli e suggerimenti in diversi ambiti: da come ottenere le migliori offerte sui biglietti aerei per viaggiare alle ricette più semplici per un pranzo veloce. Un utente ha condiviso il trucco per liberare spazio sul proprio account com.gmail Senza pagare costi aggiuntivi e ricevere applausi.

Aspetto: Usi crack nei tuoi giochi? Attenzione, i criminali informatici possono accedere al tuo dispositivo

Questo è un problema abbastanza comune tra gli utenti di Google. Un account Gmail fornisce 15 GB di spazio di archiviazione per i propri file personaliche può essere esteso a Altri 100 MB, anche se costa circa $ 20. Di fronte a questo problema affrontato da centinaia di persone, l’utente di Instagram @tecno.logicas ha condiviso un post in cui descrive in dettaglio un trucco per ottenere più spazio nella posta elettronica senza dover pagare.

Gmail è uno dei servizi di posta elettronica più popolari al mondo.

“Hai migliaia di messaggi Gmail che occupano spazio?“, ha esordito l’autore del video, che conta più di 36mila like su Instagram. E ha continuato: “Ti insegno a pulire e organizzare la tua casella di posta In un modo molto sempliceSuccessivamente, ha dettagliato i passaggi da seguire per liberare spazio nel tuo account di posta elettronica.

VEDI: Perù: in soli dieci mesi, dodici comunità indigene Tecuna ottengono il titolo definitivo sulle loro terre

L’utente di Instagram ha iniziato a fare clic “sessione” E nella tab Visualizza tutte le impostazioni. Successivamente, scorri fino al pulsante “Indirizzi e filtri bloccati”, seleziona “Crea filtro”, quindi punta su un indirizzo email e aggiungi i criteri per applicare le azioni richieste dall’utente. “Per esempio, Se desideri che tutte le email provenienti da un determinato indirizzo siano sempre classificate come “Promozioni” Oppure vengono eliminati direttamente. E questo è tutto”, ha detto.

Successivamente, l’autore del post ha condiviso un altro video, in cui ne ho seguito un altro Lui scrive Libera spazio in Gmail senza pagare per spazio di archiviazione aggiuntivo. a Lupita, Entriamo nell’icona “Mostra opzioni di ricerca” e dove è scritto “Dimensione” scriviamo il numero 20 [MB]narrato. In questo modo l’utente cercherà le email che contengono file della dimensione indicata o più grandi. Pertanto, rimuoveremo quelli di cui non abbiamo bisogno. Oppure possiamo rimuovere tutto in un clic“, ha sottolineato.

Vedi: I cellulari ascoltano le nostre conversazioni? Questi esperimenti hanno la risposta

Quali sono le tre truffe assistite dall’intelligenza artificiale più comuni, secondo un esperto?

IL Progressi nell’intelligenza artificiale (AI) Ciò comporta una serie di vantaggi nell’affrontare determinati compiti, ma comporta anche alcuni rischi, secondo gli esperti. COSÌ, Willy Ugarte, professore magistrale di scienza dei dati Dalla UPC Graduate School, ha evidenziato le tre truffe più comuni che vengono perpetrate con l’aiuto di questa tecnologia.

La prima cosa che l’esperto ha sottolineato è Riproduzione vocale AIQuesto prima delle segnalazioni di utenti che confermavano di aver ricevuto chiamate dai loro parenti che dicevano di essere stati rapiti e chiedevano soldi per non subire danni. ho sottolineato Variante della truffa chat GPTWormGPT, che genera malware e crea messaggi di posta elettronica persuasivi e personali per il destinatario. Infine, evidenzia Truffa tramite videochiamatache è il modo in cui un utente malintenzionato utilizza lo strumento com.deepfake impersonare qualcuno.

“Il mio consiglio è di essere sempre al corrente delle ultime novità riguardanti le truffe virtuali E fai attenzione quando incontri qualcuno, non inserire alcun link, non fornire informazioni riservate come numeri di carta di credito e ignorare le chiamate sconosciute.

GDA / Nazione / Argentina