Un personaggio di Star Wars è stato visto in un certo luogo a Cordoba

UN vicino Dal quartiere Cerro de las Rozas di Córdoba, sono usciti per sbrigare alcune pratiche burocratiche come in una giornata normale. Ma incontrato a una personalità dall’epica Guerre stellari E la sua reazione è stata registrata in a video Cosa è stato fatto diffondere.

Nel mezzo dello sciopero degli scrittori e degli attori di Hollywood, Dart Fener Viaggia a bordo della nave dell’Alleanza Separatista con Due cloni prelevare fondi. capito Entrando nel bancomat Nel quartiere nord della capitale.

Darth Vader, il personaggio leggendario di Star Wars. Foto: Nicola Bravo

Pochi secondi dopo essere entrata, una donna voleva entrare per eseguire un’operazione, ma Le guardie del corpo del Padre Oscuro gli hanno bloccato la strada. Un vicino che stava attraversando il settore ha registrato l’intera scena e @julionieva1772 Lo ha condiviso tramite il suo account TikTok.

Gli utenti non hanno esitato a commentare la questione, e hanno fatto ogni tipo di battuta tra la fantascienza e la realtà che sta attraversando l’Argentina: “Darth Vader lascia il bancomat: Quando governavo la galassia, i soldi erano sufficienti“,” Darth Vader avrebbe vietato l’home banking e non aveva altra scelta che rivolgersi a un bancomat “,”Voglio solo vedere Luke Skywalker potenziare il piano sociale“.

