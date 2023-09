Espacio Plástico ha creato il Premio Juan Serrano per progetti imprenditoriali nell’industria creativa culturale – Spagna

La prima edizione del Premio Juan Serrano è stato organizzato dall’associazione no-profit Espacio Plástico, che premierà il miglior progetto commerciale nel settore creativo culturale a qualcuno che abbia recentemente completato un apprendistato nei campi dell’architettura, dell’architettura effimera e dei prodotti . Progetti e lavori di design di mobili o di decorazione.

Secondo le informazioni fornite a Europe Press dalla suddetta associazione, nata nel 2021 e il cui scopo è quello di contribuire allo sviluppo dell’attività delle industrie culturali e creative a Córdoba, il periodo di candidatura è ora aperto e terminerà il 1° ottobre.

Attraverso questo concorso verrà selezionato il miglior progetto creativo per il futuro, che sarà valutato da un comitato in base alla sua originalità, dimensione sociale, sostenibilità, capacità di collaborazione e impatto sociale.

Il premio da assegnare consiste in una residenza creativa e un posto di lavoro di dieci mesi nell’area “coworking” di Espacio Plástico, situato in Avenida Almogávares, 17. La residenza si svolgerà da ottobre 2023 a luglio 2024 e, in Oltre all’accesso e alla fruizione delle strutture, comprendono consulenza, orientamento, pubblicità e diffusione del progetto. Il valore di questi benefici è stimato a 2.500 euro, attraverso questi concetti.

Il regolamento completo dell’invito può essere trovato sul sito web di Espacio Plástico (https://cordoba.espacioplastico.eu/). La giuria, che sarà composta da rappresentanti dell’Associazione, rappresentanti della Scuola d’Arte Mathieu Enoria e personalità riconosciute del settore creativo e culturale, valuterà la vita professionale e personale dei candidati. Artisti e creatori di età inferiore ai 35 anni possono richiedere la residenza.

https://cordoba.espacioplastico.eu/

Con questa prima edizione di questo premio, Espacio Plástico rafforza il riconoscimento dei talenti emergenti a Córdoba. Il premio è assegnato in onore di Juan Serrano (1929-2020), artista, architetto e designer, figura cruciale della creatività cordobana contemporanea, membro del gruppo Equipo 57, che rivoluzionò la scena artistica spagnola tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Cinquanta. . Anni Sessanta

La sua visione secondo cui l’arte crea cultura quando si tratta di una cultura che cambia, una cultura che influenza la società, ispira fin dall’inizio l’attività e i valori di Espacio Plástico, che cerca di servire come punto di incontro tra cittadini, organizzazioni e amministrazioni. pubblico, promuovere opportunità di lavoro e rafforzare le misure per prevenire la fuga dei talenti dalle città.

Espacio Plástico agisce in questo modo nella convinzione che il presente e il futuro di Córdoba passino attraverso l’incoraggiamento delle sue dimensioni come luogo adatto alla creatività e alla cultura. L’associazione propone un esame delle risposte strutturali ai problemi endemici e tradizionali nel mondo creativo culturale fragile e instabile.