Rubrica di Antonio Albinana: Il Sud si riappropria del suo spazio geopolitico

Il 25° vertice BRICS, tenutosi la scorsa settimana a Johannesburg (Sudafrica), è stato un evento decisivo per la creazione di un ordine mondiale più giusto e l’adesione a un sistema di governance caratterizzato dalla leadership del Sud del mondo.

Il gruppo BRICS, acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, comprende un quarto dell’economia globale e il 40% della popolazione mondiale, numeri che aumenteranno con la prevista espansione che includerà paesi come l’Argentina , Etiopia o Egitto. . Costituisce la più importante piattaforma di cooperazione per le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo, consentendo loro di abbandonare gradualmente l’oceano.

Alcuni analisti occidentali hanno voluto descrivere lo scopo della creazione del gruppo BRICS come una battaglia per superare i paesi più sviluppati che compongono il Gruppo dei Sette. I suoi sostenitori lo negano e ne descrivono i veri limiti nel promuovere un nuovo mondo in cui tutti i paesi possano godere dello sviluppo e lasciarsi alle spalle la povertà, anche se sono “vicini al sud rispetto al nord”.

Un primo argomento afferma il predominio di paesi non democratici, come Russia, Cina o India, rispetto ad altri membri come il Brasile. Pertanto, il gruppo BRICS non condivide determinati valori, ma si concentra invece sulla condivisione di altri obiettivi, aggiungendo alleati per gestire gli interessi con la giustizia antiegemonica come principio guida delle relazioni internazionali.

Alcuni si preoccupano del ruolo di primo piano che la Cina, con tutta la sua potenza economica e demografica, sta acquisendo tra i BRICS. Nel determinare questi cambiamenti geopolitici a medio termine, la Cina intende applicare la stessa formula procedurale che ha reso possibile la vittoria, nonostante tutte le possibilità del suo sviluppo: dalla campagna alla città, dalla periferia al centro e dal sud al il Nord. Nord, come sottolinea il politologo Julio Rios. È vero che al vertice di Johannesburg la Cina ha imposto una certa leadership nella cooperazione Sud-Sud, ha posizionato il Forum come un campione fidato del multilateralismo dinamico e trasformativo e si è considerato uno strumento per una maggiore influenza sulla scena internazionale.

Nell’incontro in Sud Africa sono stati affrontati temi di grande preoccupazione, come la democratizzazione delle Nazioni Unite per renderle più efficaci e rappresentative, e in particolare, l’istituzione della BRIC Development Bank, con sede a Shanghai, in Cina e presieduta da l’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff.

Oltre alla prevista espansione di sei nuovi membri, il gruppo BRICS ha ricevuto richieste di adesione da quasi 40 paesi: è in corso un rimodellamento fondamentale dell’ordine mondiale esistente.

Nota Vergogna. Sono trascorse quasi due settimane da quando uno dei peggiori incendi di quest’estate in Europa ha devastato migliaia di ettari nella provincia greca di Evros. Ciò che non ci si aspettava era che l’incidente scatenasse un’ondata di xenofobia e razzismo, con settori di estrema destra che accusavano invano gli immigrati di essere responsabili degli incendi e andavano a “cacciare” le persone, cosa che è stata denunciata dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Immigrazione (UNHCR), compresi ampi segmenti della società greca. I social network stanno stimolando la formazione di “pattuglie” che inseguono i migranti, spesso vittime degli incendi, e li inseguono costringendoli a lasciare il territorio greco. Il New York Times, ad esempio, ha documentato come 12 migranti, tra cui donne, bambini e un neonato, siano stati costretti a salire su un gommone e spinti in mare, dove sarebbero presto morti per naufragio o disidratazione. È stato anche rivelato che la polizia detiene illegalmente i migranti e li conduce senza garanzie verso il confine turco. Vergogna per i diritti umani, il fondamento della Grecia e dell’Unione Europea.

Antonio Albinana

