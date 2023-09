Affronta bene gli spazi ristretti, come Marie Kondo

La vita è piena di continui cambiamenti e uno dei timori più simbolici è la perdita dei benefici che una casa di buone proporzioni comporta. Vari motivi possono indurti a cambiare luogo di residenza o, in mancanza, a ristrutturare l’abitazione esistente, il che significa la perdita di spazi. La soluzione è adattarsi alle nuove regole del gioco come fa Marie Kondo e per ottenere un ambiente eccellente in cui il comfort è l’obiettivo principale.

Dal trasferirsi in una città con uno stile e un costo della vita più elevati all’ingresso nella vecchiaia, molte circostanze richiedono la praticità di stanze e spazi più austeri per bilanciare determinate circostanze. Marie Kondo sostiene che ridimensionare il personale al di là del problema sia un vantaggioPerché permette di adottare semplicità e sostenibilità e facilita anche il lavoro e la pulizia dell’impianto.

Consigli di Marie Kondo sulla perdita di spazio

I consigli per sentirsi a proprio agio e felici in pochi metri quadrati sono categorici e probabilmente essenziali per risvegliare la gioia, cosa che Marie Kondo ha fatto meravigliosamente. regole che aiuterebbero direttamente nell’adozione di questi piccoli spazi In un vero nido di salute e benessere per la mente e il corpo.

La sistemazione e la visualizzazione di nuovi spazi è un problema che in questo caso deve essere affrontato con la massima priorità. La pulizia e l’organizzazione dovrebbero essere più efficienti E ovviamente la riduzione effettiva delle cose. Così come la visualizzazione mentale di ciò che si desidera ottenere (risultati). È un aiuto di tutto rispetto per acquisire una mentalità positiva e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Marie Kondo: Ordine nei piccoli spazi

Evita di nascondere le cose: Uno degli edifici di Marie Kondo è Non credere nelle unità di archiviazione esternePer la semplice ragione che è impossibile avvicinarsi all’ordine in questi spazi appositamente progettati per l’accumulazione senza prendere il controllo e dimenticare le cose. L’ideale è ridurre le cose donando o vendendo Tra tutti quelli che non ritieni necessari e che non provocano gioia.

Riduci le dimensioni per categoria utilizzando la classificaI giapponesi consigliano di spostarsi da una stanza all’altra e di ordinare per categorie, cominciando dai vestiti, poi dai libri e dagli oggetti vari (Komono) E infine emotivo. Questa operazione per categorie consente di rilevare duplicati e sostituzionioltre a dare un’idea generale di cosa puoi eliminare e donare, in modo che sia minimo Contribuisci anche tu aiutandoti a sistemare il nuovo spazio.

Non utilizzare mai tutto lo spazio disponibile

Di fronte all’imminente riduzione degli spazi, è necessario Mantenere l’equilibrio piuttosto che cercare le cose per metterle giùSpazi in cui muoversi liberamente e dove il corpo si sente felice e a proprio agio Sono sensazioni molto ricercate dalle persone che hanno bisogno di calma e concentrazione. Meno cose e più spazio faranno pensare e sentire meglio il corpo e condurranno uno stile di vita complessivamente migliore.

Il metodo KonMari genera spazi aggiuntivi

Ogni casa è unica in termini di capacità di archiviazione, quindi pianifica attentamente Una soluzione basata sul metodo KonMari in base alle specifiche esigenze. Ma nel complesso ottimi risultati si ottengono con cassetti ben organizzati e uso generoso dello spazio verticale e delle pareti alte. Alcuni spazi che solitamente vengono sottovalutati nella maggior parte dei casi.

Senza dimenticare gli innumerevoli aiuti della flessione verticaleGarantire un utilizzo ottimale degli spazi e creare stanze ibride che fungano da spazi multiuso per raggiungere questo obiettivo Le dimensioni modeste raddoppiano in funzionalità. È molto comune avere una camera per gli ospiti che funge anche da ufficio perfetto, o una sala giochi per i bambini che funge anche da stanza per i lavori manuali per gli adulti.