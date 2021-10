Mobili Ikea salvaspazio con un letto extra in case piccole

La maggior parte dei problemi di decorazione più comuni ha soluzioni, comprese le piccole case. Soprattutto quando hai alleati come IKEA Che ha mobili versatili perfetti per Avere un altro letto senza perdere spazio E guadagna un posto in più.

Ci sono molti accorgimenti decorativi che possiamo mettere in atto per far sembrare più grande il soggiorno o la camera da letto, come dipingere la stanza con colori chiari che aiutano ad amplificare la sensazione di spazio, oppure posizionare degli specchi o curare l’illuminazione, poiché sono poche le cose che aiutano di più a far sembrare la casa più grande dell’ingresso del sole attraverso le finestre e le docce della nostra casa.

I mobili Ikea per le piccole case sono una poltrona letto. (cortesia)

Tuttavia, quando si tratta di pagamento, ci sono problemi Non si risolve con trucchi e trucchi, Come il momento in cui ci rendiamo conto di aver bisogno di un letto in più. Possiamo sempre ricorrere alla pratica materassini gonfiabili Oppure mettete un cuscino e una coperta sul divano, ma se vogliamo che i nostri ospiti si sentano a proprio agio, dormano bene e si sentano a proprio agio, la cosa migliore è letto in più.

Questa soluzione, che sembra molto logica, non è di facile applicazione quando lI contatori disponibili non sono nel nostro interesse. Ad esempio, per avere un file Letto mobile, Abbiamo bisogno di un posto dove mettere questo letto in primo luogo, e se non abbiamo una stanza in più, averlo al centro della sala da pranzo non sembra l’opzione esteticamente più appropriata. Questo è solo uno dei motivi Un’opzione Ikea, il modello Lycksele Murbo, è molto pratica.

Quella che a prima vista sembra una comoda poltrona, dalle linee semplici e dall’aspetto minimalista, perfetta per ogni stanza, è in realtà un letto pieghevole creato per renderci la vita più facile. Non solo, ma possiamo anche trovarlo in un file varietà di colori, Così possiamo trovare quello che meglio si adatta al nostro arredamento. Ai tradizionali grigio scuro, grigio chiaro e beige, l’azienda di arredamento scandinava ha incorporato la lettera a Verde allegro e un motivo a strisce blu.

Con un semplice gesto possiamo letto singolo aggiuntivo, Lo spazio di cui avevamo bisogno per far godere ai nostri ospiti un sonno tranquillo e riposante. Inoltre, se non abbiamo bisogno di te per portare a termine il lavoro, possiamo sempre utilizzarlo come poltrona in soggiorno, assicurando che tutta la famiglia possa condividere il soggiorno senza doverlo fare. lotta per i posti, O anche in camera da letto, dove a una certa ora potresti aver bisogno di più.

avere qualche piccole ruote, In modo che il passaggio da una poltrona a un letto sia molto più facile e non richieda molto sforzo, ma questi non rimangono a contatto con il suolo quando scegliamo di piegarli, quindi eviteremo incidenti o gireremo e ci sposteremo muoversi senza il nostro consenso. Ikea ha pensato a una soluzione perfetta per le case piccole, che hanno bisogno di spazio per sedersi, ma anche di un letto di tanto in tanto e non hanno spazio per entrambi. ora sì.

contare per uno letto comodo Garantisce comfort in entrambe le modalità, molti design tra cui scegliere e Al prezzo di 220 euro all’IKEA. Coloro che cercano il modo più pratico per Aggiungi un letto extra a casa tua E vogliono anche che il set sia elegante e che si adatti al resto dell’arredamento, e sicuramente troveranno questa poltrona un’ottima scelta, e soluzione fantasiosa.