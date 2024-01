Una nuova patch di Cyberpunk 2077 risolverà i bug più comuni la prossima settimana

Progetto CD Non ho ancora finito Cyberpunk 2077. Molto tempo dopo che il gioco è stato ufficialmente “aggiustato”, lo studio polacco ha continuato ad aggiungere funzionalità, miglioramenti e nuove funzionalità al suo gioco di ruolo, anche dopo l'uscita del DLC Phantom Liberty.

Il mese scorso, Cyberpunk 2077 versione 2.1 è stata rilasciata per PS5 e Xbox Series

Fortunatamente, CD Projekt RED ha iniziato a lavorare sulle patch e la prossima settimana ne verrà rilasciata una che risolverà alcuni dei problemi più comuni segnalati dai giocatori, tra cui Animazione finale.

Il seguito di Cyberpunk 2077 è già in corso

Cyberpunk 2077 avrà ancora il supporto per la correzione di bug specifici, anche se non ci saranno ulteriori aggiornamenti con nuovi contenuti. Dopo l'uscita di Phantom Liberty a settembre, Cyberpunk 2077 è ora completo.

O quasi, perché a dicembre c'è stato un aggiornamento inaspettato, la versione 2.1, che ha aggiunto nuove funzioni come gli appuntamenti romantici, le corse o la metropolitana. Quest'ultima cosa è stata molto apprezzata dai fan, che sono arrivati ​​al punto di apportare modifiche al gioco… che hanno ispirato CD Projekt RED con una rete di trasporti pubblici perfettamente funzionante in tutta Night City.

Ma per ora CD Projekt RED si è concentrata su The Witcher 4, o meglio sulla nuova parte della trilogia di The Witcher, di cui è già iniziata la produzione attiva. Il prossimo gioco sarà dello studio polacco, anche se ci sono altri progetti presso altri studi, come un remake di The Witcher o uno spin-off multiplayer che potrebbe arrivare presto.

Per quanto riguarda Cyberpunk, la seconda parte è ancora in fase concettuale. La componente multiplayer, che non è mai stata implementata in Cyberpunk 2077 a causa di ulteriori lavori per risolverla, verrà trasferita e ampliata in questo sequel.

Ricorda, nuovo Patch per Cyberpunk 2077 Uscirà la prossima settimana su PS5 e Xbox Series