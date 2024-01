Abbiamo guadagnato spazio nell'ingresso senza perdere metri quadrati con la soluzione no-work di IKEA

Facile da montare, elegante e dal design semplice, questa soluzione portaoggetti lascia tutto a portata di mano anche negli ambienti più piccoli

Trova appendiabiti per l'ingresso e il nostro aiuto Raddoppia lo spazio di archiviazione In una stanza così piccola funzionano anche Mantieni tutto in ordine Può essere complicato quando lo spazio disponibile è limitato.

Tuttavia, sembra che presso l'azienda svedese di arredamento per eccellenza, IKEA, si possa sempre contare Una soluzione pratica ed economica. Questo è ciò che Mensola Ekby Alex con cassetti.

EKBY ALEX Scaffale con cassetti, bianco, 119×29 cm *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Lo scaffale facile da montare con cassetti mantiene gli elementi essenziali nascosti (o visibili)

Questo Mensola con cassetti Ci permette di avere un ampio spazio di contenimento anche in Stanze più piccole, come la sala. Ma può tornare molto utile anche in un angolo lavoro, in camera da letto o anche in soggiorno grazie al design semplice che conferisce Grande maestria.

Misura 119 cm di larghezza x 29 cm di profondità x 11,5 cm di altezza e regge un peso massimo di 20 kg, quindi può anche essere appeso a metà altezza sul muro per utilizzarlo come cavalletto. Un tavolino su cui lavorare Con il nostro laptop in tutta comodità.

Se lo inseriamo ricevitore Nella parte superiore possiamo riporre tutti quegli accessori che usiamo abitualmente quando usciamo di casa: cappelli, sciarpe, fazzoletti… e in contenitori porta abiti ben visibili o al loro interno. All'interno dei cassetti C'è spazio per banconote, chiavi e quaderni. C'è spazio anche per posizionare una ciotola che aggiunge un tocco green al nostro arredamento.

UN Mobili versatili e multifunzionali Alcuni ganci saranno perfetti per appoggiare le grucce su cui appendere cappotti, giacche e altri indumenti in modo che siano sempre a portata di mano. Il suo prezzo presso IKEA è di 49,99 euro.

