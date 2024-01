Apple ti consente di eseguire versioni complete di Chrome e Firefox su iPhone

L’azienda sta apportando numerose modifiche per conformarsi alle normative legali. Vi diciamo in quale regione è implementato.

Con iOS 17.4, Apple sta apportando una serie di importanti modifiche al funzionamento del suo sistema operativo mobile per conformarsi alle nuove normative UE. Uno di questi cambiamenti è un grande cambiamento di prodotto: per la prima volta, Apple consentirà a motori di browser alternativi di funzionare su iOS, ma solo per gli utenti dell'UE.

Dall'inizio dell'App Store, Apple ha abilitato molti browser ma un solo motore browser: WebKit. WebKit è la tecnologia dietro Safari, ma non è l'unico motore sul mercato.

Google Chrome funziona su un motore chiamato Chromium, che è il motore dominante con un ampio margine: Edge, Brave, Arc, Opera e molti altri browser funzionano anche su Chromium. Il browser Firefox di Mozilla funziona con il proprio motore chiamato Gecko.

Chrome e Firefox su iPhone

Tuttavia, su iOS, tutti questi browser sono stati costretti a funzionare su WebKit, il che significa che molte funzionalità ed estensioni semplicemente non funzionano più. Ciò cambia con iOS 17.4: chiunque crei un browser o un browser in-app per la propria app può utilizzare un motore non WebKit, se lo desidera.

Apple ha dichiarato in una dichiarazione che annuncia il cambiamento che ogni sviluppatore dovrà ottenere il permesso da Apple per cambiare motore “dopo aver soddisfatto criteri specifici e aderito a una serie di continue misure di mitigazione della privacy e della sicurezza”, e quindi avranno accesso a funzionalità come: chiavi di accesso ed elaborazioni multiple. .

Apple sta inoltre aggiungendo una nuova schermata di opzioni a Safari in modo che quando apri il browser per la prima volta puoi scegliere un'opzione predefinita diversa, se lo desideri.