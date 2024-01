Notizie che il Museo Violeta Parra è tornato alla sua sede originaria dopo gli incendi

Il Museo Violeta Parra è tornato alla Vicuña Machina No. 37 -Santiago

Il 19 gennaio, il Ministero della Cultura, delle Arti e del Patrimonio, attraverso la Ministra Carolina Arredondo Marzán, ha partecipato alla cerimonia di apertura del “Museo Tascabile” presso il Museo Violeta Parra, “Che rappresenta la prima fase di abilitazione e apertura dello spazio pubblico dopo gli incendi che hanno interessato il suo edificio originario“.

Il nuovo spazio avrà un programma culturale diversificato Dal 19 al 28 gennaio, tra un ciclo di kickass, pupazzi, laboratori didattici, minga per restaurare gli spazi verdi del museo, ascolto creativo e un ciclo di documentari, in una alleanza nata con il Centro Arte Alameda

Dal Museo Violeta Barra annotano: “Venerdì 19 gennaio abbiamo riaperto il nostro spazio originale in Vicuña Mackenna 37 Con il nostro #MuseoDeBolsillo con laboratori, mostre cinematografiche️, cocas e altro ancora.

Hanno sottolineato che le autorità, i vicini e il loro team hanno lasciato il segno in questa nuova fase della nostra organizzazione. Hanno anche riferito che tutti i programmi possono essere visti su: www.museovioletaparra.cl E sui loro social #HabitamosLaVioleta

Sempre il 25 gennaio ricordano: “Abbiamo due case, puoi visitare: Vieni alla #SalaMuseoVioletaParra, situata all'interno del MAC / Museo di Arte Contemporanea, sede della Quinta Normal, a Matucana 464, fino alle 17:30, e cammina intorno alla mostra «Angelo e Violetta: nell'eredità di tenerezza e ribellione». Nel pomeriggio potrete visitare il #MuseoDeBolsillo in Vicuña Mackenna 37, dove alle 16:30 verrà proiettato il documentario «Gepe e Margot Loyola, un folklore immaginario». verrà proiettato in collaborazione con Centro Arte Alameda e Miradoc “Vi aspettiamo in cella frigorifera”.

Il Museo Violeta Parra aggiunge: “Ricorda che, a causa delle vacanze accademiche, dal 28 gennaio all'8 marzo, la sala del Museo Violeta Parra a Matucana n. 464 (MAC) rimarrà chiusa”.

