Super Smash Bros Ultimate aggiunge un nuovo evento incentrato su Ade

Super Smash Bros. Ultimate porta nuovi eventi agli spiriti

Hades è stato uno dei grandi fenomeni indie degli ultimi anni

Super Smash Bros. Ultimate è uno dei grandi fenomeni mondiali, non solo nel campo Nintendo, ma anche nell'industria dei videogiochi, come abbiamo visto. Il più grande crossover del settoreDa quando il titolo per Nintendo Switch è riuscito a ottenere la rappresentanza di molte aziende Da combattenti giocabili, aiutanti e spiriti.

In questo modo, data la possibilità di vedere una nuova versione di Super Smash Bros. Andando avanti, oggi ci concentreremo su Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, un titolo che ha sorpreso nelle ultime settimane grazie a What Is This? Ricevi nuovi contenuti Dopo anni di siccità hanno preso forma Nuovi eventi spirituali. E sembra così Ade sarà il protagonista del prossimo evento.

HADES, 13 Sentinels e WBSC eBaseball: i Power Pro si uniscono a Super Smash Bros. Definitivo

In questo modo, nelle ultime ore abbiamo potuto scoprirlo Super Smash Bros. Ultimate ha un nuovo evento spiritualepoiché questo sarà il protagonista principale di Hades, il videogioco che Supergiant Games è riuscita a diventare Un fenomeno globale E in uno dei migliori giochi roguelite degli ultimi tempi. Ovviamente non verrà da solo, dato che il nuovo Soul Pad è stato aggiunto in Super Smash Bros. Ultimate conterrà anche WBSC eBaseball: Power Pro e 13 guardie: Aegis Rim.

Quindi, dopo il nuovo aggiornamento dei contenuti ricevuto dal titolo, aspettiamo domani, 26 gennaio 2024Questo dà inizio a un evento di cinque giorni in cui possiamo accedere a tutte queste anime per ottenerle. Puoi guardare il tweet dell'annuncio qui sotto:

In questo evento di cinque giorni che va dal 26 gennaio al 26, WBSC eBaseball Spirits: Power Pros, 13 Sentinels: Aegis Rim e Hades prendono d'assalto la Superboard! #SmashBrosUltimate! Vinci battaglie per ottenere più punti spirito del solito. pic.twitter.com/9hzHG4Br3c – Nintendo Spagna (@NintendoES) 24 gennaio 2024

Per il resto non resta che ricordare che, essendo un gioco essenziale all'interno del catalogo delle console ibride, sappi che se sei interessato al videogioco Super Smash Bros. Ultimate è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch Con oltre 80 combattenti giocabili.