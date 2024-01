Lo spazio può essere così freddo che non possiamo nemmeno immaginare il suo intervallo di temperature di riferimento. Qui vi diamo i dettagli.

Come si potrebbe supporre, le regioni essendo Intorno ad alcune stelle ci sono quelle che forniscono Temperature più elevatePoiché queste stelle soddisfano le condizioni necessarie per il lancio Fusione nucleare. Parliamo però di luoghi ben precisi. E le altre regioni? Quanto è veramente freddo lo spazio? Continua a leggere per trovarlo.

Quanto è freddo lo spazio?

Per rendere le cose chiare, Temperatura È una misura della velocità con cui si muovono le cose. cerealie il Calore È la quantità di energia che cereali “Un oggetto” è il modo in cui Space.com definisce questi concetti.

Quanto sopra spiega perché La Terra è molto più calda Dalla regione tra il nostro pianeta e la sua stella, dove ce ne sono molti cereali Che c'è sopra Radiazione dal sole. Ma è chiaro che altre regioni dello spazio non sono in queste condizioni, quindi possiamo trovarle Zone davvero fredde.

Innanzitutto non si può pensare ad una “unica” temperatura; Lui essendoColui che genera tutto ha in sé i fenomeni fisici che lo creano Mondi Più vicino a uno una stella Potrebbero essere più freddi di altri più lontani da lui. E da lì nasce qualcosa che complica la nostra faccenda Logica elementare.

Se stiamo cercando le medie, fortunatamente abbiamo una risposta. Secondo WordsSideKick.com, lo spazio esterno ha Temperatura di riferimento -270,45°C.

Perché fa così freddo?

IL una pentola Ho visto che anche se lo spazio è pieno di stelle, È necessaria un'interazione costante con le particelle. Di conseguenza, dato che più aree di essendo Mancano abbastanza di queste cose, Il freddo comincia a prevalere In diversi punti dell'universo.

