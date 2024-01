Samsung garantisce prestazioni migliori per giocatori ed editor video con il nuovo SSD – Technology News – Technology

Samsung Electronics ha presentato la sua ultima innovazione nel campo dello storage: l'SSD 990 EVO. Progettata specificamente per giochi, video e fotoritocco, questa unità a stato solido promette prestazioni eccezionali e un'efficienza energetica notevolmente migliorata.

Hanjo Son, Vice Presidente del Samsung Memory Brand Product Business Team, ha sottolineato l'attenzione dell'azienda nel combinare innovazione e funzionalità per arricchire le esperienze informatiche degli utenti.

Il 990 EVO supera il suo predecessore, il 970 EVO Plus, con un aumento delle prestazioni fino al 43%. Raggiunge velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 5000 MB/s e 4200 MB/s rispettivamente. Questo miglioramento è dovuto in parte all'integrazione della tecnologia Host Memory Buffer (HMB), che consente prestazioni ottimali anche senza un design DRAM, collegandosi direttamente alla DRAM del processore principale.

Nuovo SSD Samsung 990 EVO

Gli utenti che eseguono l'aggiornamento dalle versioni SSD precedenti noteranno un caricamento del gioco più rapido e un accesso più rapido a file di grandi dimensioni, il che è particolarmente utile nei software di editing di foto e video. Inoltre, Samsung rileva che il nuovo SSD migliora l'efficienza energetica fino al 70% rispetto ai modelli precedenti, consentendo di utilizzare il computer per periodi prolungati senza preoccuparsi della durata della batteria.



Disponibile con capacità da 1 TB e 2 TB, l'SSD 990 EVO gestisce attivamente la salute termica del chip NAND, garantendo prestazioni costanti e proteggendo l'integrità dell'unità. L'unità supporta le interfacce PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2 e fornisce supporto termico e di alimentazione per future applicazioni con PCIe 5.0.

Infine, Samsung ha integrato il software Samsung Magician nell'SSD. Questo software offre una serie di strumenti di ottimizzazione per facilitare il trasferimento e gli aggiornamenti dei dati, proteggere i dati preziosi e segnalare aggiornamenti tempestivi del firmware. Con tutte queste funzionalità, Samsung SSD 990 EVO si posiziona come una soluzione di archiviazione leader di mercato per utenti esigenti.

*Questo contenuto è stato riscritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni pubblicate da Europa Press e revisionato da un giornalista ed editore.