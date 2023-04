Xipatlani, spazio per la creatività – El Sol de Cuernavaca

L’artista Fernando Lizama apre il suo studio creativo, Cipatlani.uno spazio situato a Casona Spencer, dove vengono vendute le sue opere, e dove vengono proposti anche diversi workshop al grande pubblico.

Xipatlani Spazio creativo, che funge da negozio, laboratorio e studio, dove molti artisti condividono i loro talenti con il pubblico, per contribuire allo sviluppo creativo di bambini, giovani e adulti.

“L’idea di questo spazio è nata all’inizio del 2023 come invito del coordinatore di Casona Spencer, ad aprire nuovi spazi in questo luogo importante, e Xipatlani si adatta perfettamente come studio creativo, uno spazio tutto mio per sviluppare il mio lavoro e per dare laboratori e scambiare conoscenze”Fernando Lizama ha detto.

Per quanto riguarda il nome “Xipatlani”, Fernando lo ha menzionato Questa parola deriva dalla lingua nahuatl e significa “volare”, perfezionando l’essenza, l’idea e gli obiettivi del progetto..

“In questo caso è volare con fantasia e creatività. Lo spazio si apre a mostre e laboratori con l’obiettivo di condividere conoscenze e crescere insieme. Si mescola al fatto di volare con fantasia e creatività, perché finalmente è un bellissimo cosa sull’essere umano, non hai bisogno di alzarti da terra per volare.E questa opportunità per ottenere uno spazio creativo che ti invita a liberare la tua immaginazione e iniziare a creare.

A Xipatlani, Fernando presenta il suo lavoro di pittore e artista Attraverso diverse tecniche come la progettazione grafica, l’illustrazione, il disegno e la ceramica, e presentando una varietà di opere come magliette, quaderni, diari, tazze, mezcaleros, dipinti, portachiavi, poster e molti altri.

“Il mio lavoro è molto vario nei soggetti, ho iniziato dipingendo Cuernavaca, poi mi sono concentrato su Calcas, antichità e Maya. Ultimamente ho imparato a lavorare con Calmécac a causa del tempo e mi piace creare da ciò che mi interessa”.

La varietà delle opere d’arte oscilla tra diversi prezzi, generalmente accessibili al pubblico, con l’obiettivo di promuovere il consumo di arte tra le persone e avvicinarle a opere di qualità importante.

“L’esperienza di vendere nei mercatini e nei bazar ti insegna molto, hai sempre un prodotto fuori portata e che ti arriva, io di solito ho pezzi originali, ma creo anche etichette e prodotti a prezzi accessibili”.

Fernando è molto contento di iniziare questo progetto, che in così poco tempo ha ricevuto un’ottima risposta da parte del pubblico.

“È molto bello lavorare individualmente, ci sono diverse fasi di crescita, all’inizio non c’è sicurezza, cerchi una comunità, ma c’è stato un momento in cui stavo già facendo molte cose e avevo bisogno del mio spazio. Abbiamo ottenuto un’ottima risposta da parte del pubblico, Casona Spencer è un luogo simbolico a Cuernavaca, le persone vengono per curiosità, è molto importante per loro sapere che è aperto e che stiamo facendo molte cose”.

In termini di workshop, ci sono attualmente tre workshop:

Laboratorio di pittura “Animali fantastici”, tenuto da Cini Martinez

Di cosa si tratta? I bambini costruiscono i propri animali, da creature fantastiche con tutto e la loro storia (il laboratorio cambia ogni settimana)

Si rivolge a ragazzi e ragazze dai 6 ai 10 anni

Programma: domenica alle 11:00 – Durata: un’ora

Costa: 100 pesos per lezione (compresi i materiali)

Laboratorio di pittura “Cuernavaca in Sketches” tenuto da Fernando Lizama

Che cos’è?: impara le tecniche pittoriche mentre conosci i siti simbolici di Cuernavaca. Attraverso esercizi base di disegno, ricalco e disegno per apprendere la prospettiva e le diverse tecniche

Età mirata dai 12 anni in su

Programma: sabato e domenica alle 12.00 – Durata: Quattro sessioni di tre ore ciascuna

Costa: 700 pesos (materiali inclusi)

Un laboratorio dal titolo “Calcolo del tempo” dell’insegnante Maria Isabel Quevedo

Che cos’è?: impara a capire il tempo e lo spazio come lo capivano i nostri antenati anahuacani, impara a conoscere il Cauhpohualli e combina le descrizioni di ogni energia che arriva quotidianamente

rivolto al grande pubblico

Programma: venerdì 11:00 – Durata: Quattro semestri di due ore ciascuno

Costa: 200 pesos per classe (compresi i materiali)

Si parte il 14 aprile

Allo stesso modo, Fernando lo ha commentato Successivamente ci sarà un laboratorio di animazione, uno sulla scrittura creativa e un altro che sarà tenuto da una ragazza venuta dalla Turchia per partecipare alla creazione di carta marmorizzata, legatoria e pittura di fiori.tecniche da lì.

Lo spazio Xipatlani è aperto al pubblico venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:00, visita

instagram: xipatlanivuela-ferlezama_art