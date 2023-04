Hai già su Nintendo Switch Online quello che è stato il primo gioco di Pokemon che ci ha lasciato con emozionanti combattimenti 3D

12 aprile 2023, 21:01 – Aggiornato il 12 aprile 2023, 21:31

Una delle più grandi notizie della scorsa settimana è stata l’annuncio che Nintendo intende includere il classico Pokemon Stadium nel proprio catalogo Nintendo Switch Online. Quindi, mantenendo la sua promessa, hai già questo titolo leggendario originariamente pubblicato nel 1999 su Nintendo 64.

Quindi, questo presuppone che l’unico modo per accedervi sia se lo sei Abbonato al pacchetto di espansione Da questo servizio Nintendo Switch. Se questo è il tuo caso, ora puoi metterti al lavoro Affronta combattimenti senza fine in 3Dessendo la prima puntata del franchise a cui viene offerta questa opportunità.

Nella versione originale, qualsiasi Pokémon catturato poteva essere utilizzato nelle versioni rossa, blu e gialla. Tuttavia, poiché in questo caso non è possibile perché il Transfer Pak non può essere utilizzato, gli unici Pokémon che possono essere scelti sono quelli disponibili per il noleggio, con statistiche e attacchi scelti dal gioco stesso.

Questo significa che puoi Usa uno dei 151 Pokémon originali Con i loro design 3D in diverse tazze con le proprie regole. Inoltre, c’è anche una modalità in cui puoi sfidare tutti i Capipalestra e i Superquattro e mettere alla prova la tua maestria per la vittoria.

La ciliegina sulla torta è la modalità multiplayer, in quanto consente ai giocatori di allearsi per combattere o per combattere Partecipa ad alcuni mini giochi molto divertenti. Naturalmente, quest’ultimo ti farà vivere momenti fantastici con i tuoi amici a causa della loro follia, come la guerra russante di Drowzee o il capitolo in cui devi seguire le istruzioni del Professor Clefairy.

