Gli esperti esplorano come l'intelligenza artificiale e la tecnologia indossabile del Galaxy Fit3 stanno rivoluzionando il sonno – Samsung Newsroom Italy

secondo Studi moderniL’interesse per la salute del sonno personale è aumentato notevolmente. Tuttavia, la qualità del sonno che le persone ricevono ogni notte sta diminuendo. Anche se le persone sembrano rendersi conto dell’importanza del sonno, non viene intrapresa alcuna azione disritmia Oppure fattori ambientali interrompono il ritmo sonno-veglia e attirano la loro attenzione.

Per esplorare il profondo impatto del sonno, Samsung ha ospitato una tavola rotonda il 10 marzo dal titolo “Come la tecnologia può rivoluzionare l’annoso dilemma del sonno”Durante il festival South by Southwest (SXSW) del 2024 ad Austin, Texas, USA, gli esperti hanno scoperto come l'intelligenza artificiale e la tecnologia abbiano il potenziale per migliorare notevolmente la qualità del sonno.

I relatori erano il dottor Hon Bak, vicepresidente senior e capo del team MX Business Digital Health presso Samsung Electronics, la scienziata del sonno Vanessa Hill e John Lobos, CEO della National Sleep Foundation (NSF). Moderato da Carolina Milanesi, Presidente e Principal Analyst di Creative Strategies, l'evento si è svolto poche ore dopo quello americano1 Hanno fatto avanzare i loro orologi di un'ora per l'ora legale, sottolineando l'importanza della conversazione sia per i relatori che per i membri del pubblico.

Decifrare il sonno per ottenere informazioni più ricche

Milanesi ha aperto la sessione sottolineando che “il sonno è uno dei fattori più importanti che possono portare alla salute generale”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di comprendere il tipo di impatto che il sonno ha sulla nostra vita quotidiana, tema che è stato al centro della conversazione che è seguita.

I partecipanti hanno concordato all’unanimità sull’importanza del sonno e, sebbene sia il fondamento della salute che incide direttamente sulle attività quotidiane, sulle scelte nutrizionali e sulla salute mentale, spesso non viene considerato prioritario. La qualità del sonno sta peggiorando in tutto il mondo. Tuttavia, gli esperti sperano che la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e i dispositivi indossabili (compresi gli anelli intelligenti e gli orologi dotati di sensori avanzati) aiuteranno le persone a sviluppare migliori abitudini di sonno e a creare ambienti ottimali.

Per questo motivo Samsung ne ha recentemente annunciato il lancio Galaxy Fit3un nuovo braccialetto per il fitness che democratizza la tecnologia avanzata di monitoraggio della salute dell'azienda sudcoreana. Galaxy Fit3 È l'ultimo dispositivo indossabile dell'azienda che presenta un corpo in alluminio e uno schermo più grande, consentendo agli utenti di monitorare una varietà di indicatori di salute e benessere 24 ore al giorno, dall'esercizio quotidiano al sonno adeguato.

“Nell'era del benessere in continua evoluzione, gli utenti cercano una comprensione più completa della propria salute e Samsung si impegna a fornire loro strumenti di monitoraggio avanzati per facilitare il loro percorso verso il benessere. Il nostro ultimo lancio, Galaxy Fit3, riflette il nostro impegno nel fornire servizi accessibili risorse che migliorano il benessere quotidiano e motivano tutti a raggiungere il massimo potenziale”.

I partecipanti hanno sottolineato che quando le persone sono informate sul proprio sonno, hanno più potere di prendere decisioni che aiutino a ottenere un sonno migliore. Buck ha sottolineato l'importanza di dispositivi indossabili come Galaxy Orologio6 Visualizzato di recente Anello Galassia A La visione di Samsung per migliorare la salute del sonnodove possono monitorare e fornire metriche idee Quelli significativi che incoraggiano gli utenti a sviluppare abitudini migliori e apportare cambiamenti positivi.

Hill ha sottolineato l’importanza di rendere il sonno una priorità nello stesso modo in cui le persone trovano il tempo per fare esercizio, mangiare pasti nutrienti e sottoporsi a controlli annuali. Ha aggiunto che le persone possono dormire meglio utilizzando la tecnologia, come i dispositivi indossabili, e ha fornito un resoconto di prima mano della sua esperienza con l'allenamento del sonno.2 Sul Galaxy Watch6, che ha fatto proprio questo.

Durante la discussione, Pak ha anche toccato l'ecosistema sanitario connesso di Samsung, sottolineando le sue collaborazioni con istituti medici e il suo elenco di aziende focalizzate sulla salute che stanno aiutando ad espandere l'ecosistema e la rete. Strumenti/kit di sviluppo software (SDK, la sua abbreviazione in inglese). Ciò consente ai partner di sviluppare soluzioni che sfruttano idee Tecnologie Samsung.

Dormi meglio con l'intelligenza artificiale e la tecnologia indossabile

Mentre l’intelligenza artificiale si diffonde in tutto il mondo e ha un impatto su ogni area della tecnologia, i relatori hanno dedicato del tempo ad analizzare l’impatto che queste nuove funzionalità avranno… idee I dispositivi intelligenti potrebbero essere disponibili per più persone in modo che possano ottenere un sonno profondo.

Pak ha sottolineato come i dispositivi mobili diventeranno il punto di accesso principale per l'intelligenza artificiale e come Samsung si stia impegnando a fornire approfondimenti personalizzati e fruibili acquisendo e analizzando informazioni complete tramite l'app Samsung Health. Quindi l’intelligenza artificiale li converte idee Per offrire esperienze sanitarie personalizzate.

“Sognare è un'esperienza soggettiva. Tuttavia, le misurazioni oggettive hanno un valore enorme, come le informazioni fornite dai dispositivi indossabili. “Il monitoraggio del sonno è uno spazio in espansione e le capacità di intelligenza artificiale lo stanno portando a un livello superiore. “La tecnologia AI può consentire la condivisione di informazioni personali con gli utenti e consentire loro di apportare piccoli cambiamenti comportamentali per migliorare”.

“Ci concentriamo sulla conversione dei dati tracciati in… idee “L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è intuitivo e significativo, il che significa che i consumatori otterranno esperienze più personalizzate”, ha aggiunto Pak. Ha osservato che con più prodotti, fattori di forma, sensori migliorati e algoritmi avanzati, la tecnologia può aiutare le persone a rispettare un programma di sonno coerente e imparare a dormire meglio la notte.

Hill concorda sul fatto che gli utenti sentiranno i benefici dell’intelligenza artificiale a livello tangibile e personale, in particolare attraverso le imminenti funzionalità di Samsung Health come My Vitality Score e Booster Card.3che combina dati più ricchi con analisi più reattive per rendere il targeting degli utenti più personalizzato e utilizzabile nella loro vita quotidiana.

1Gli Stati Uniti osservano ampiamente l’ora legale. Solo pochi Stati, o parti di essi, si stanno ritirando da questa pratica o la stanno adottando tutto l’anno senza modifiche semestrali.

2La disponibilità può variare in base al mercato, al modello e allo smartphone associato.

3Il mio punteggio vitalità e la carta Booster saranno disponibili su Samsung Health nel 2024. La disponibilità può variare in base al mercato, all'operatore o al dispositivo indossabile.

4Apnea notturna è un'app medica mobile da banco (OTC) che funziona solo su un orologio e un telefono Samsung Galaxy compatibile. Questa funzionalità ha lo scopo di rilevare segni di apnea ostruttiva notturna da moderata a grave sotto forma di disturbi respiratori significativi negli utenti adulti di età pari o superiore a 22 anni, durante un periodo di monitoraggio di due notti. È progettato per l'uso su richiesta. Questa funzionalità non è destinata agli utenti a cui è stata precedentemente diagnosticata l'apnea notturna. Gli utenti non devono utilizzare questa funzionalità per sostituire i metodi tradizionali di diagnosi e trattamento da parte di un medico qualificato. I dati forniti da questo dispositivo non sono destinati ad aiutare i medici a diagnosticare i disturbi del sonno.