“Black Mirror” conferma la settima stagione con il sequel di “USS Callister”: torna su Netflix nel 2025

Sei nuove storie, ma una di queste ti sembrerà un po' familiare. “Black Mirror” ritorna nel 2025. (Netflix)

Il creatore Charlie Brooker ha ancora altro da dire. Netflix annunciò Odeh Specchio nero Con la sua settima stagione, che sarà presentata in anteprima nel 2025. Ma ciò che sorprenderà i fan del fantasy, a parte l'annuncio in sé, è che il trailer pubblicato dalla piattaforma lascia un indizio molto chiaro su un seguito del famoso episodio. USS Callister. La prossima serie di capitoli, che continuerà ad espandere la portata dell'antologia fantasy, sarà composta da sei storie in totale, come rivelato durante l'evento. Il prossimo su Netflix avvenuto a Londra.

Piattaforma gigante fluireLa notizia del rinnovo è stata diffusa attraverso un videoclip diffuso sui social, mostrando quello che sembrava un messaggio vago che prevedeva Sei episodi Ciò costituirebbe la nuova consegna. Dopo una fantastica sesta stagione, in cui il concetto tecnologico si è aperto a più generi come l'horror, le aspettative per questa nuova stagione sono nuovamente alte.

La prossima stagione di Black Mirror è stata rivelata all'evento Next on Netflix a Londra. (Crediti: Netflix)

Tifosi Specchio nero Si ricorderanno USS Callister Come uno degli episodi più curiosi della serie. Capitolo che presentava una storia ispirata allo stile Star Trek, faceva parte della quarta stagione dello show e ha ricevuto elogi sia dalla critica che dagli spettatori per la sua storia originale e la svolta inaspettata. Allo stesso modo, aveva uno staff eccezionale composto da Jesse Plemon (Peccato), Cristina Milioti (Come ho incontrato tua madre) E Jimmi Simpson (L'ovest), tra gli altri.

La trama segue Robert Daly, un programmatore solitario e co-fondatore di un gioco online di successo, che ricrea un'avventura spaziale all'interno del gioco, utilizzando versioni digitali emozionanti dei suoi colleghi. Sebbene il Capitano Daly abbia incontrato la sua fine alla fine della storia, l'annuncio finale di Red “N” indica che i problemi dell'equipaggio della USS Callister sono appena iniziati. Va notato che questa sarà la prima volta che ciò accade Charlie Brooker Realizza la continuazione di uno dei suoi circa 30 episodi.

L'episodio “USS Callister” è ricordato per la sua ispirazione a “Star Trek” e per la sua riflessione sull'uso della tecnologia. (Crediti: Netflix)

Dopo che il programma è tornato con il suo sesto episodio Netflix Ho deciso di rinnovare nuovamente Specchio nero Alla fine dello scorso anno. Sebbene al momento non siano stati forniti dettagli specifici sulla trama o sul cast che farà parte di questa serie, la conferma della USS Callister segna il ritorno della serie su un terreno familiare che la maggior parte dei fan di questa antologia stavano aspettando. Allo stesso modo, gli altri cinque episodi promettono di presentare storie completamente nuove, mantenendo così la caratteristica struttura ontologica.

La piattaforma ha acquisito i diritti dello spettacolo nel settembre 2015, dopo la sua prima trasmissione su Canale 4, e ha ordinato 12 nuovi episodi. Pertanto, dal lancio della terza parte nel 2016, il servizio è diventato fluire È stato presentato in anteprima ogni stagione, espandendo il suo pubblico globale. Questa preziosa acquisizione ha inoltre consentito a Charlie Brooker di produrre contenuti più ambiziosi nel 2018, anno in cui ha debuttato il primo lungometraggio interattivo nell'universo del franchise, intitolato Specchio nero: Bandersnatch. È così che la Parte VII mira ad espandere i confini della fantascienza distopica, mantenendo il suo focus critico sulla società e sulla tecnologia.

“Black Mirror: Bandersnatch”, il primo lungometraggio interattivo della serie, ha dimostrato l’ambizioso contenuto che Netflix sta permettendo di sviluppare. (Crediti: Netflix)



Settima stagione di Specchio neroche includerà un seguito USS CallisterArriverai Netflix il prossimo 2025. Attualmente puoi vedere tutti i suoi capitoli sulla stessa piattaforma.