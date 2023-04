Disponibile per il download VLC 3.0.19 RTX Vetinari incluso NVIDIA RTX Super Resolution Video

Proprio ieri vi abbiamo detto che la nuova funzione, finora disponibile nei browser basati su Chromium, Risoluzione video NVIDIA RTX Ultra Ha anche accesso al popolare lettore video VLC. Questa funzione sarà disponibile in un aggiornamento futuro che è stato immediato, Puoi scaricare ora Questo Nuova versione di VLC che include questa funzione, e VLC 3.0.19 RTX Vetinari.

Questa nuova versione è una modifica della precedente versione 3.0.18 Vetinari, modificata a La super risoluzione video include NVIDIA RTX, e che puoi effettivamente scaricare dal loro sito Web, poiché l’aggiornamento dalla versione precedente di VLC non è ancora disponibile. Nuovo in questa versione È abilitata solo la super risoluzione video NVIDIA RTX senza aggiungere altre funzionalità.

Con NVIDIA RTX Video Super Resolution all’interno di VLC, sarai in grado di farlo Guarda i video in qualità superioreQuesta funzionalità NVIDIA consente rendering della risoluzione originale dal video per ottenerlo Immagini di qualità superiore. Questa funzionalità è compatibile con l’ultima grafica NVIDIA, RTX, anche se attualmente non è aggiornata Funziona solo con la serie 30 e 40in attesa di essere utilizzato con NVIDIA RTX 20 in un secondo momento.

Prova subito questa nuova versione di VLC per sperimentare una qualità superiore nei tuoi video, Potete lasciarci le vostre impressioni nei commenti.

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!