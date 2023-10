Questo dispositivo Xiaomi è un mostro “Pro” che distrugge il suo prezzo ma solo per un periodo limitato

Non devi spendere molto per ottenere un buon telefono Xiaomi con il cognome “Pro”.

POCO X5 Pro 5G e le sue diverse colorazioni.

Hai la possibilità di portarti a casa un buon telefono Xiaomi, una vera meraviglia di cui non dovrai preoccuparti di nulla. Lui Poco X5Pro 5G Il prezzo scende nella sua versione più completa, con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. È tuo con Sconto interessante di 70 euro.

Parliamo di uno smartphone messo in vendita a circa 400 euro. Continua ad essere venduto a 399,99 euro nello store ufficiale Xiaomi. Nella sua scheda delle caratteristiche troverai tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare giorno dopo giorno e porterai a casa un compagno fedele che non ti lascerà a terra.

Tutto quello che guadagni con il tuo cellulare Xiaomi

Qualcomm Snapdragon 778G

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e 120 Hz

3 fotocamere posteriori

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W

NFC, jack per cuffie e 5G

Sei pignolo? Non essere timido, il guaritore che dà la vita al nostro eroe sta facendo un ottimo lavoro. Stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 778GUna slide attraverso la quale potrai trasferire velocemente le tue applicazioni preferite. Essi 8 GB di RAM Non è niente di cui lamentarsi, poiché ti permetterà di lavorare con diverse applicazioni pesanti contemporaneamente.

Il suo schermo sarà lì così potrai guardare quei film e quelle serie che ami così tanto perché sono di alto livello. Io ho Schermo AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ti attirerà e non ti lascerà indifferente, te lo assicuro.

E non dimentichiamoci dei loro sederi mollicci in cui vivono 3 fotocamere fanno un ottimo lavoro. Fai emergere l’artista che è in te attraverso di esso Sensore principale da 108 megapixelLa sua fotocamera grandangolare e macro da 8 MP ti avvicina il più possibile ai soggetti più piccoli.

ho potuto vederlo con i tuoi occhi, Lo smartphone cinese ottiene buoni voti in tutti i reparti ed è un acquisto da non perdere. Hai l’opportunità di procurarti uno dei migliori telefoni Xiaomi in termini di qualità e prezzo e di risparmiare 80 euro, ci penseresti davvero?

