I terremoti potrebbero essere dietro segnali sconosciuti nello spazio

in astrofisica, Il terremoto stellare è quando Nel guscio di una stella di neutroni avviene una modifica improvvisa. Si ritiene che sia simile allo strappo della superficie di una stella di neutroni. Questi cambiamenti Sono paragonabili ai terremoti che si verificano sulla Terra. Tuttavia, poiché le stelle sono sfere di gas, il movimento di un terremoto è leggermente diverso.

In un’intervista scientifica, l’astronomo Connie Aerts di Università di Lovanio I terremoti stellari sono descritti come eventi che imitano quelli che si verificano sulla Terra, dove l’attività sismica può fornirci informazioni sull’interno del pianeta. I terremoti possono darci maggiori informazioni sulle stelle.

Terremoti nello spazio

Oggi gli stellamoti possono essere misurati grazie alle missioni spaziali che ci hanno permesso di conoscere meglio le stelle. Negli ultimi quaranta anni, Sono stati osservati diversi brillamenti giganteschi, i più recenti dei quali sono stati rilevati come segnali. Alcuni terremoti sono stati rilevati durante la missione Kepler, lanciata nel 2009.

Stelle di neutroni Sono gli oggetti più densi, magnetici e rotanti più veloci nell’universo osservabile. secondo una pentola“Ognuno è il nucleo schiacciato di una stella massiccia che ha esaurito il carburante, è collassata sotto il proprio peso ed è esplosa come una supernova”.

Un nuovo studio trova un collegamento Tra terremoti di stelle di neutroni e misteriose esplosioni energetiche Dallo spazio, che è stato un mistero per la scienza per più di un decennio.

Segnali satellitari sconosciuti

Lampi radio veloci (FRB) È un mistero nello spazio e la sua causa e le sue origini sono sconosciute.. Alcuni lo attribuirono addirittura all’esistenza degli alieni. Tuttavia, gli esseri umani non possono vedere queste intense esplosioni di energia radio Appaiono luminosi nei radiotelescopi, A volte può sembrare casuale.

Studi scientifici hanno scoperto Somiglianze tra i modelli energetici dei lampi radio veloci e dei brillamenti solari, Così come i terremoti sulla Terra. Una ricerca pubblicata di recente ha analizzato i tempi e l’energia dei lampi radio veloci e ha trovato chiare differenze rispetto ai brillamenti solari, ma sorprendenti somiglianze con i terremoti sulla Terra.

È stato effettuato da due scienziati in Giappone, il professor Tomonori Totani del Dipartimento di Astronomia della Graduate School of Science e lo studente laureato Yuya Tsuzuki. Hanno confrontato i modelli di questi segnali sfuggenti con i terremoti che si verificano sulla Terra e lo hanno scoperto Un processo simile potrebbe essere la risposta.

Gli scienziati sono rimasti sorpresi dalla somiglianza trovata tra i lampi radio veloci e i dati sismici, rispetto alle osservazioni precedenti. “I risultati mostrano notevoli somiglianze tra i lampi radio veloci e i terremoti nei seguenti modi: in primo luogo, ALa probabilità di una scossa di assestamento per un singolo evento è compresa tra il 10 e il 50%”.

“In secondo luogo, il tasso di occorrenza delle scosse di assestamento Diminuisce nel tempo; In terzo luogo, il tasso di recidiva Sempre fisso anche in caso di attività sismica L’FRB cambia in modo significativo; E un quarto, Non c’è connessione Ha aggiunto: “Tra le energie della scossa principale e delle sue scosse di assestamento”.

Questo nuovo studio è intitolato “I lampi radio veloci innescano scosse di assestamento simili a terremoti, ma non eruzioni solari”. Potrebbe fornire la risposta al mistero dietro i segnali FRB sconosciuti, dimostrando che sono causati da “terremoti” sulla superficie delle stelle di neutroni.

L’osservazione dei terremoti in stelle molto dense, come le stelle di neutroni, può insegnarci qualcosa sui terremoti in generale. Poiché l’interno di una stella di neutroni è il luogo più denso dell’universo, si verificano terremoti stellari Possono anche fornire una comprensione più profonda della materia ad alta densità Nello spazio e anche nelle leggi della fisica nucleare.