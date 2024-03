Come trasformare gli ospedali da luoghi ostili a luoghi accoglienti e confortevoli

Sale d'attesa noiose o dipinte con colori che mettono ansia nei partecipanti; tavoli da consultazione rettangolari che “affrontano” e favoriscono un rapporto gerarchico tra medico e paziente; Camere doppie di degenza prive di illuminazione naturale, mal distribuite e che non consentono la privacy delle persone ricoverate; Spazi rumorosi senza un adeguato isolamento acustico… In breve, gli ambienti sanitari sono spesso stressanti e persino ostili. Per gli utenti.

Sono tutti esempi di A Design che soddisfa criteri funzionali, estetici o economici Ma spesso si ignora il benessere dei fruitori di questi spazi sanitari e sociosanitari, siano essi pazienti, accompagnatori o operatori.

Detto questo, concetti come: “Umanesimo architettonico”Che comprende sia lo spazio costruito che le operazioni mediche e dovrebbe essere intesa come un'architettura che considera il benessere delle persone fin dalla sua concezione.

Di fronte a questo scenario sfavorevole e riflettere Crescenti prove scientifiche associate agli effetti dell’ambiente fisico sul benessere delle personeÈ stato pubblicato “Umanizzare l’architettura sanitaria: una guida alla progettazione per il benessere”. A cura di PMMT Arquitectura – azienda che da oltre 25 anni progetta e costruisce apparecchiature sanitarie in diversi continenti – cerca di identificare gli elementi progettuali che determinano situazioni più o meno confortevoli per le persone negli ambienti ospedalieri.

Cura del paziente

Come sottolinea Patricio Martinez, architetto e co-direttore di PMMT Arquitectura, “L’assistenza medica originariamente si occupava della cura del paziente; a partire dal XX secolo, la progettazione di queste infrastrutture tende a concentrarsi sulla cura delle malattie, dimenticando spesso l’importanza di progettare con l’esperienza dei suoi utenti e sottolinea inoltre che “L’architettura non può curare, ma se la rianimiamo, può prendersi cura dei malati. Famiglia e professionisti. “Gli ambienti sanitari umanizzati sono di particolare importanza perché sono luoghi con una forte carica emotiva, dove i pazienti generalmente non si trovano in uno stato di salute ideale o dove si verificano momenti molto importanti della nostra vita”, sottolinea.

Per creare il libro, ha incluso articoli e libri su architettura, psicologia, neuroingegneria, arte e teoria dei colori. Si stanno studiando anche gli effetti dell’ambiente fisico sul comportamento e sulle emozioni umane perché “come mostriamo nel libro, l’architettura umanizzata va oltre ciò che è puramente funzionale e modulare, fornendo valore aggiunto ai progetti e ai loro utenti”, spiega Martinez.

Punti salienti della chiamata “La Trinità dell’Umanesimo Architettonico” – È formato dai concetti di connessione, empatia e dignità – tre requisiti per il benessere rappresentati in un triangolo equilatero. Come sottolinea Maximia Torruella, architetto e co-direttore del PMMT, “Nessuno dei tre bisogni è più importante dell’altro. Le strategie di progettazione a cui si rivolge dovrebbero essere equamente integrate per garantire l’umanizzazione dell’architettura negli ambienti sanitari.

Connessione Si riferisce alla connessione che creiamo con l'ambiente attraverso lo spazio costruito, che nell'architettura sanitaria significa migliorare l'esperienza dei suoi utenti. La comunicazione si occupa di tre parti: i sensi, la biofilia e il ciclo biologico. Per quanto riguarda i sensi, l’architettura deve essere umanizzata Vai oltre la vista aggiungendo udito, olfatto e tatto E ricezione termica. Da parte sua, la biofilia dovrebbe essere integrata negli spazi per il benessere degli utenti, perché gli esseri umani hanno un bisogno esistenziale di connettersi con la natura. Come ultimo punto di contatto, la luce naturale determina il nostro ciclo circadiano e fa bene alla salute, per questo è importante accedervi negli spazi interni.

Le infrastrutture sanitarie sono una fase Molte situazioni causano elevati livelli di stress tra pazienti, compagni e lavoratori. La proiezione empatica è un modo per ridurre lo stress comunemente vissuto dagli utenti di apparecchiature sanitarie e sociali, le cui emozioni devono essere prese in considerazione. Una strategia per raggiungere questo obiettivo è immaginare come questi spazi sarebbero abitati da queste persone. Per Torroella, “Progettare spazi sanitari e di benessere sociale con empatia dovrebbe prendere in considerazione strategie per mitigare sentimenti ed emozioni negative come ansia, solitudine, disconnessione, tristezza o noia, che sono molto comuni in questi ambienti.

Il terzo vertice del triangolo è la dignità, che però spesso viene violata in ambito sanitario. La guida classifica le strategie di progettazione che Garantiscono la dignità in tre categorie: privacy, comunicazione e inclusione.

Privacy

La privacy del corpo e della psiche dei pazienti è compromessa nelle strutture sanitarie, dove devono essere esposti al medico. Il libro lo evidenzia La privacy non è importante solo nelle consultazioni, ma anche negli spazi condivisi. La comunicazione aiuta il paziente a comprendere meglio il suo stato di salute e a poter navigare nello spazio; Anche la configurazione dello spazio può rimuovere ciò che provoca intimidazione e confusione.

Infine, l’inclusione nell’architettura umanizzata promuove l’uguaglianza tra le persone negli spazi, tenendo conto della diversità umana e della presenza di gruppi minoritari, oltre a soddisfare le esigenze delle persone con diversità funzionale e cognitiva incorporando strategie di accessibilità universale nella progettazione.

Sebbene umanizzare gli spazi sia importante per la nostra esperienza, “non è qualcosa che tipicamente viene considerato prioritario nella formazione degli architetti. Questo libro può Contribuire a creare un cambiamento qualitativo“, conclude Torruella.