Se cerchi un cellulare economico e potente per questo Cyber ​​Monday, questo telefono con fotocamera da 100 megapixel e ricarica super veloce è un affare da PcComponentes

Se non arrivi in ​​tempo al Black Friday per rinnovare il tuo vecchio smartphone, non preoccuparti, perché durante questo Cyber ​​Monday hai una grande occasione per ottenere un modello potente ed economico del 2023 come Realme 11 Pro 5Gcosì che dentro Componenti informatici È stato ridotto al prezzo senza precedenti di 269,10 euro.





Realme 11 Pro 5G 8/256GB Amoled FHD+ Curvo Stellar Nero Gratis *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista Realme 11 Pro 5G ai migliori prezzi

Questo telefono La mia realtà sono io È stato venduto per circa 349 € da PcComponentes, anche se ora lo puoi trovare scontato a 299 € e con un ulteriore sconto di 29,90 € applicato automaticamente quando aggiunto al carrello per lasciarlo a circa 269,10 €. Con questo acquisto Risparmierai complessivamente 80 euro E la spedizione è completamente gratuita.

Lui Realme 11 Pro 5G Si tratta di uno smartphone di fascia media potente e innovativo lanciato sui mercati nell’estate del 2023. Il suo design elegante è accompagnato da Schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici Con la decisione FullHD+ E una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

È gestito da A Processore MediaTek Dimensity 7050memoria 8 GB di RAMLargo Spazio di archiviazione da 256 GB E uno Batteria 5000 MAhche ci dà grande indipendenza nella vita quotidiana e sostiene a Ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. Vale anche la pena notare che funziona con il sistema operativo Realme UI 4.0 basato su Android 13.

Nella sezione fotografia, invece, troviamo una doppia fotocamera posteriore composta da a Un sensore principale da 100 megapixel e un sensore del telaio da 2 megapixelMentre frontalmente abbiamo un obiettivo da 16 megapixel per effettuare videochiamate o selfie di alta qualità.

Altre caratteristiche degne di nota sono l’incorporazione di a Lettore di impronte digitali sullo schermo, Altoparlanti stereo E varie comunicazioni, come è successo 5GWi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e tecnologia di pagamento mobile NFC.

