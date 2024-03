Questa scarpiera di Leroy Merlin è perfetta per sfruttare lo spazio nei corridoi stretti

Di' addio alle New Balance stese a terra con questa scarpiera che potremo utilizzare come mobile da ingresso

Anche un piccolo appartamento se sei uno di quelli che lo adorano scarpe da ginnastica New Balance, IL Stivali da cowboy Oppure tutto ciò che riguarda le scarpe, di tanto in tanto finiremo per acquistare l'ultimo modello che attira la nostra attenzione senza considerare lo spazio all'interno della casa. Così, numerosi contenitori invadono gli angoli della camera da letto, rendendo impossibile vederli tutti. Ora, grazie per questo Scarpiera Leroy Merlin Che si adatta anche ai corridoi più stretti, possiamo avere ampio spazio per riporre tutte le nostre scarpe ed evitare di inciampare in tutte quelle presenti nella stanza. Inoltre è super economico!

Scarpiera serie TUC colore bianco può contenere fino a 12 paia dimensioni 50x76x22 cm *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Scarpiera da ingresso per ottimizzare lo spazio in casa

Quella scarpiera Si installa vicino al muro e ottimizza lo spazio Anche nei corridoi più stretti. È disponibile per un massimo di 12 paia di scarpe e il suo colore bianco dona una sensazione di spaziosità e leggerezza in piccoli appartamenti senza corridoi luminosi.

Inoltre, questo prodotto è una scelta rispettosa dell'ambiente nella categoria dell'ambiente sano che comprende questi prodotti Leroy Merlin Non contiene materiali pericolosi per l'uomo o per l'ambienteO il cui utilizzo rappresenta una riduzione del consumo di risorse. Dispone inoltre del sigillo PEFC, che certifica che il legno utilizzato nella sua fabbricazione proviene da foreste gestite in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Una comoda opzione di conservazione che possiamo trovare da Leroy Merlin per € 39,99 e una garanzia di tre anni.

Alcuni dei link presenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero apportare vantaggi a Decoesfera. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Foto | Leroy Merlino | Pixel

