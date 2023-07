Il mercato degli ‘smartphone’ mostra già segnali di ripresa | Il mercato in numeri

Il mercato globale degli smartphone è diminuito dell’11% su base annua nel secondo trimestre del 2023, Dove la domanda più debole sta iniziando a colpire leader di mercato come Samsung e Apple, che hanno dovuto tagliare le vendite nello stesso trimestre, secondo Canalys.

Samsung ha preso il primo posto con una quota di mercato del 21%, mentre Apple ha preso il secondo posto con una quota del 17%. Al di fuori dei primi due, il calo delle spedizioni smartphone Stanno emergendo segnali di miglioramento poiché le scorte della maggior parte dei venditori tornano a livelli sani mentre le condizioni macroeconomiche si stabilizzano. Xiaomi ha preso il terzo posto con una quota di mercato del 13%, recuperando l’offerta dalla serie Redmi appena lanciata. OPPO (incluso OnePlus) è al quarto posto con una quota di mercato del 10%, dopo ottimi risultati nei mercati chiave dell’Asia-Pacifico, mentre Vivo è al quinto posto con una quota di mercato dell’8%, grazie al lancio della nuova serie Y.

“Il mercato degli smartphone sta inviando i primi segnali di ripresa dopo sei trimestri consecutivi di calo dal 2022”, Lo ha ammesso Lu Xuan Chiew, analista di Canalys. “L’inventario degli smartphone sta iniziando a riordinare mentre i fornitori di smartphone danno la priorità alla riduzione dell’inventario dei modelli precedenti per fare spazio alle nuove versioni”.

in alcuni mercati importanti, Canalys ha registrato un aumento degli investimenti nel canale sotto forma di campagne di marketing mirate e incentivi per stimolare la domanda dei consumatori per i nuovi lanci, il che ha incrementato l’attività del canale. Ad esempio, OPPO, Vivo, Transsion e Xiaomi stanno aumentando la quota di mercato nella fascia di prezzo inferiore a $ 200 aumentando gli incentivi alle vendite e la vendita al dettaglio aggressiva.

La società di analisi ritiene che ci siano segnali che i venditori si stiano preparando per una ripresa del mercato in un lontano futuro.. “Stanno cercando di coprire i prezzi dei componenti chiave per contrastare un potenziale aumento dei prezzi, alla luce delle attuali condizioni inflazionistiche, che hanno causato il recente aumento degli ordini di componenti. D’altra parte, i venditori hanno continuato a investire nella produzione e hanno una presenza diretta nei mercati emergenti come il sud-est asiatico e l’India, che saranno un forte motore di crescita sostenibile”.

“I venditori devono prestare più attenzione che mai alle ampie divergenze nelle condizioni di mercato, poiché la velocità e l’entità della ripresa sono molto variabili”, ha affermato Toby Chu, analista di Canalys. “È molto importante per i venditori smartphone Mantieni la flessibilità per rispondere ai nuovi segnali del mercato e allocare le tue risorse in modo efficace. Nonostante siano esposti all’incertezza nella domanda dei consumatori, i venditori sono ancora alla ricerca di alcune opportunità a breve termine mentre cercano di mantenere la loro strategia in evoluzione. Tutti gli occhi sono puntati sui giocatori Android in arrivo come Transsion e HONOR, che sono determinati a lavorare rapidamente sul rinnovamento del prodotto e ad impegnarsi in tattiche strategiche market-to-market per guadagnare quote di mercato, in particolare in mercati aperti come il Medio Oriente, l’America Latina e il sud-est asiatico”.