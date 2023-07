La disperata richiesta del sindaco di New York agli immigrati di andare in un’altra città

Il sindaco di New York Eric Adams ha annunciato il piano, affermando che la città ha accolto 90.000 immigrati dall’aprile dello scorso anno.

“Non abbiamo più spazio”, ha detto il sindaco della più grande città degli Stati Uniti, con una popolazione di 8,3 milioni.

Considera un’altra città quando decidi dove vivere negli Stati Uniti.Leggi una copia del volantino.

In inglese e spagnolo, il documento avverte che il costo del cibo, dei trasporti e di altre necessità a New York è elevato e afferma che la città non può garantire alloggi e altri servizi sociali per i nuovi arrivati.

Nell’ambito del piano, il sindaco democratico ha anche indicato che gli adulti single potranno soggiornare nei rifugi cittadini per 60 giorni. Dovranno quindi riapplicare per lo spazio.

Adams ha detto che la città cercherà di aiutare gli immigrati a trovare un alloggio con la famiglia e gli amici.

La città dovrebbe aprire presto un rifugio per 2.000 immigrati, il più grande mai visto a New York.

Il sindaco ha ritenuto responsabili i governi federale e statale per non aver fornito alla città risorse sufficienti per fornire servizi sociali ai nuovi arrivati.

“Non possiamo continuare ad assorbire decine di migliaia di nuovi arrivi da soli, senza l’aiuto dello stato e del governo federale”.confermato.

105.800 persone ora vivono nei rifugi di New York, inclusi più di 54.000 richiedenti asilo.

critici del piano

I critici del nuovo piano sostengono che violi le norme sui diritti abitativi della città, che garantiscono alloggi temporanei a chi ne ha bisogno.

Dicono che Adams stia cercando di indebolire quelle regole per far fronte all’afflusso di immigrati.

In una dichiarazione su Twitter, l’ACLU di New York ha definito il nuovo piano del sindaco “crudele” e “illegale”.

“contraddice i valori di empatia e cura dei newyorkesi”L’organizzazione ha detto.

Negli ultimi mesi, Adams ha adottato una serie di misure per limitare l’arrivo di nuovi immigrati.

A maggio, ha annunciato che avrebbe inviato gli immigrati nelle contee vicine fuori città, suscitando una risposta rabbiosa da parte di alcuni funzionari di New York.

Fermare gli immigrati

I governatori repubblicani del Sud hanno portato gli immigrati in autobus verso le giurisdizioni gestite dai democratici, in particolare nelle cosiddette “città rifugio”, che limitano la cooperazione con le autorità federali per l’immigrazione e proteggono i diritti dei privi di documenti.

I leader repubblicani affermano che questa strategia cerca di aumentare la pressione sul governo del presidente Joe Biden affinché faccia di più per fermare il passaggio dei migranti attraverso il confine meridionale del paese.

I repubblicani accusano il governo Biden di aver permesso agli Stati Uniti lo scorso anno di ottenere il più grande aumento dei flussi migratori irregolari attraverso il confine con il Messico negli ultimi due decenni.

Tra la fine del 2022 e l’inizio di quest’anno, Biden ha ordinato il blocco dell’ingresso irregolare attraverso il confine meridionale per venezuelani, cubani, haitiani e nicaraguensi. Ha stabilito quote annuali di visto per gli immigrati che stanno elaborando legalmente il loro ingresso negli Stati Uniti.

Per fare ciò, l’immigrato ha bisogno di uno sponsor finanziario che si trovi negli Stati Uniti e abbia completato un controllo dei precedenti.

Devi anche superare un controllo di sicurezza e dimostrare di essere stato vaccinato contro il coronavirus e soddisfare altri requisiti sanitari per vivere e lavorare nel paese per due anni.