Fortnite raccoglie 144 milioni di dollari da donare all’Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto molteplici conseguenze. Uno di loro lo era trasformazione aziendale E il organizzazioni in tutto il mondo Con lo stato di Zelensky e praticamente l’intera comunità internazionale con la condanna dell’invasione di Putin. Epic Games, l’indaffarato sviluppatore di È un gioco elettronicoHa usato il suo gioco più popolare per raccogliere fondi per sostenere l’Ucraina.

secondo il bordoE il Grazie per il titolo battaglia reale La più popolare al momento, Epic è riuscita a rilanciare Ammonta a 144 milioni di dollari. Prima dell’inizio della sua stagione, Epic ha chiarito che tutti i profitti realizzati insieme ai profitti di Microsoft andranno agli sforzi umanitari responsabili dell’aiuto alle persone colpite dall’invasione.

Solo il primo giorno di gioco Ha generato 36 milioni di dollari Ed è stato il 5 aprile quando Epic ha rivelato la cifra totale di 144 milioni. Tutto questo denaro andrà a organizzazioni umanitarie come il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, il Programma alimentare mondiale e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sollievo diretto.

Pieno sostegno all’Ucraina

Questi profitti includono tutto il reddito generato da È un gioco elettronico. Ciò include tutti i micropagamenti di cui gode il gioco, come l’acquisto di biglietti di battaglia, pelli e altri cosmetici. Data la popolarità di questo titolo, non sorprende che questo numero si sia avverato, soprattutto quando È un gioco elettronico In uno dei momenti migliori grazie a La scorsa stagione senza costruire.

È un gioco elettronico

Giochi epici omicron

Il gruppo Epic Games non è l’unico gruppo. La società di merchandising di giochi Humble Bundle è riuscita a raccogliere fino a 20 milioni e a Affare 1000 giochi web Prurito Ho 6 milioni. Riot Games, sviluppatore di titoli come League of Legends, Tattiche di combattimento di squadra o Leggende di Runeterra Ha anche un’iniziativa per raccogliere fondi per l’Ucraina, ottenendo fino a $ 5,4 milioni.

Altre grandi aziende che hanno aderito al supporto dell’Ucraina sono Apple o Spotify. Mentre la Tim Cook Company ha chiuso Vendita dei suoi dispositivi in ​​RussiaSpotify ha fatto notizia ultimamente lasciare il suo servizio in Russia Di fronte alla censura imposta nel Paese sulle informazioni sull’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Qualcosa, oltre a questo, è andato avanti con altri servizi come Netflix.

Guerra di Russia e Ucraina

