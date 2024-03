Florent Marcelese: “Se Soumare vuole rappresentare lo spazio verde, deve fornire gli strumenti necessari”.

In questa intervista parla anche il leader verdes Equo generale Sulle proteste rurali e il loro utilizzo da parte dell’estrema destra: “Il più grande nemico dell’agricoltura ora non sono gli ambientalisti, è il cambiamento climatico, ed è per questo che ambientalisti e agricoltori sono dalla stessa parte”.

Per Marcelese, Soumare può aspirare a rappresentare “l’asse verde”, purché metta “sul tavolo gli strumenti che lo rendono possibile”. “Per raggiungere questo obiettivo, nella lista di Somare deve esserci, in modo pluralistico e diversificato, un rappresentante del Partito Verde europeo con autorità al Parlamento europeo”.

Florent Marsilissi (Angers, 1979) è il candidato proposto da Verdès Echo a Soumare per candidarsi a una delle prime posizioni della lista approvata da Yolanda Díaz per le elezioni europee. A suo avviso, gli spazi verdi sono stati presi di mira dall’estrema destra nella sua ascesa in Europa, ed è quindi dovere degli ambientalisti combattere la battaglia culturale e politica contro “l’ondata reazionaria e negazionista”.

Venerdì scorso si è svolto a Madrid un evento alla presenza dei Verdi europei per definire le linee strategiche delle elezioni europee: quali sono, secondo lei, gli assi principali?

La prima cosa che dobbiamo fare è una diagnosi chiara. Vediamo che la transizione verde, ecologica e giusta sarà una delle maggiori battaglie politiche e culturali nei prossimi anni e, in particolare, in queste elezioni europee. Il Green Deal europeo è diventato uno dei principali obiettivi della reazione negazionista, e in effetti, lo stiamo vedendo con la Commissione Europea che, purtroppo, ritira la legge sui pesticidi, sotto la pressione del populismo reazionario e del negazionismo. Ecco perché il Partito Verde Europeo concentra la sua strategia nel ricordare che una transizione ecologica e giusta è essenziale per il benessere presente e futuro dell’UE e che, pertanto, dobbiamo combattere questa grande battaglia culturale e politica in tutti i paesi. In tutto il continente e ovviamente anche in Spagna.

Come fermare l’ondata reazionaria in Europa? L’estrema destra è in grado di collegare e persino sostenere le proteste rurali in tutta Europa, indirizzandole anche contro le politiche verdi.

Dobbiamo impegnarci pienamente nella battaglia politica e culturale in corso, e i trattori sono un buon esempio di ciò che sta accadendo. I movimenti dei trattori testimoniano quanto sia difficile e importante realizzare una transizione giusta, anche se vediamo che questa mobilitazione confonde interessi che a volte sono in conflitto diretto con quelli delle persone di piccole e medie dimensioni. Quando infatti la destra e l’estrema destra attaccano il Green Deal europeo non intendono in alcun modo attaccare i veri responsabili della crisi delle campagne, che hanno nomi e titoli: le grandi catene di distribuzione e i produttori di prodotti agricoli . Insetticidi; Trattati commerciali e di investimento, come il CETA o il Mercosur; La politica agricola comune, che privilegia le grandi aziende agricole rispetto a quelle piccole, lasciando da parte la trasformazione ambientale…

È una battaglia culturale che dobbiamo combattere e dobbiamo dirlo chiaramente: il più grande nemico dell'agricoltura ora non sono gli ambientalisti, è il cambiamento climatico, ed è per questo che ambientalisti e agricoltori sono dalla stessa parte. Questo è anche un modo per combattere il populismo reazionario e negazionista, fornendo una soluzione equa agli agricoltori.

Esiste un movimento verde forte e consolidato in Spagna?

Lo abbiamo visto e confermato in diverse occasioni, ad esempio quando ha assunto la carica di sindaco di Valencia con Juan Ripo o con quella di Ada Colao a Barcellona, ​​dove sono state attuate politiche green. Ora abbiamo un governo, un governo che si è mosso maggiormente verso il verde, grazie al lavoro di Somar all’interno del governo e al lavoro di Verdes Equo all’interno di Somar, attraverso l’accordo tra PSOE e Somar. Questo obiettivo deve essere raggiunto e deve essere esercitata la massima pressione sul Partito Socialista dei Lavoratori per realizzarlo perché è un partito molto frammentato e climaticamente irresponsabile; Possono dire da un lato di essere i grandi sostenitori del clima e allo stesso tempo, senza battere ciglio, difendere l’espansione dell’aeroporto di Madrid o l’espansione del porto di Valencia. Ciò che sta facendo il Ministero della Trasformazione Ambientale, il Ministero dei Trasporti si sta tirando indietro, e questa è un’enorme incoscienza e irresponsabilità climatica.

Può Sumer rappresentare questo movimento? Questa è almeno la sua ambizione.

Puoi e dovresti. In passato a sinistra si tendeva a considerare il verde come un semplice decoro, un emblema di scarsa importanza ai fini della spinta; Credo che quest'era sia finita e noi di Verdis Echo vogliamo che Somare sia una forza politica verde che rappresenti lo spazio verde a Bruxelles. Il modo migliore per dimostrarlo è garantire che i rappresentanti che compaiono chiaramente in verde nella lista di Sommer vengano eletti a giugno. Questa presenza e legittimità verde è ciò che Verdes Equo porta e ci permette di garantire che Somar non commetta gli stessi errori del passato ed è un'esperienza davvero nuova e positiva che rappresenta veramente l'intero spazio verde in Spagna.

La settimana scorsa, Verdes Echo ha chiesto a Diaz di definire le sue posizioni nei roster europei per garantire un “asse verde”. Come stanno andando le trattative? Farai parte di questa nomination?

Ciò che stiamo trasmettendo è che se Somar vuole rappresentare lo spazio verde, e comprendiamo che questo è l’obiettivo condiviso con Yolanda (Diaz) e tutta la squadra, allora dobbiamo mettere sul tavolo gli strumenti che lo rendano possibile. Per rendere ciò possibile, nella lista di Somare deve esserci, in modo pluralistico e diversificato, un rappresentante del Partito Verde europeo, che rappresenta il Partito Verde europeo e ha autorità nel Parlamento europeo. È una questione di impegno politico per il futuro e anche una questione di coesione: se vogliamo rappresentare lo spazio verde, dobbiamo fornire gli strumenti per farlo.

Quali sono gli assi del progetto Somar in Europa? Tenendo conto soprattutto dei progetti progressisti già sul tavolo, come il progetto di Irene Monteiro con il movimento femminista e il progetto di prossima pubblicazione del Partito Socialista dei Lavoratori.

Deve essere un progetto chiaramente europeo. Sappiamo che le questioni globali, come il clima o la pandemia di oggi o i conflitti che si verificano attualmente in Europa, hanno soluzioni a livello europeo e, pertanto, dobbiamo imparare a condividere le risposte tra di noi. Tutti i paesi perché molte sfide attraversano i confini. La seconda cosa è la trasformazione ambientale e giusta. Siamo di fronte ad una brutale crisi ambientale che ha impatti sociali ed economici molto significativi, aggiungerei: non ha gli stessi impatti ovunque, il cambiamento climatico e le sue conseguenze non sono le stesse e dipendono dal codice postale delle persone; Di fronte alle ondate di caldo, vivere in un quartiere ricco e dotato di aria condizionata non è la stessa cosa che vivere in un quartiere senza alberi, senza ombra, o con scuole dove i bambini fanno barbecue in estate. Non ci sarà trasformazione ambientale senza una trasformazione giusta, e questa deve costituire la base essenziale per un progetto socio-ambientale come il progetto Somar per gli europei. Democrazia, ambiente e giustizia.

Come valuti il ​​profilo di Estrella Galan, che dovrebbe essere la numero uno nella lista di Soumare in Europa?

È un profilo molto buono e in realtà era nel comitato consultivo della Fondazione Equo nel 2011, quindi è un profilo ideologicamente vicino. È una persona impegnata per i diritti umani, perché alla fine l’Europa deve essere anche una forza per i diritti umani dentro e fuori il continente. È una candidata forte che rappresenta esattamente ciò che Soumare e il resto dei nostri partiti vogliono offrire: i diritti umani, sempre legati a una transizione verde e giusta sia all’interno che all’esterno dell’Europa.