Scopri i 3 migliori magazzini per l’azienda svedese

L’ordine in casa è diventato una priorità in molte case. In fase di prenotazione abbiamo scoperto quanto sia importante avere una casa multifunzionale, capace di ospitare diverse attività. Per raggiungere questo obiettivo, essere richiesti e disporre di un sistema di archiviazione adeguato è essenziale.

Questa esigenza diventa particolarmente importante in camera da letto, bagno e cucina. E per aiutarti a risolvere il problema di come sistemare perfettamente la casa, abbiamo voluto parlare con lui Manuel Delgado, interior designer di IKEA, così puoi spiegarne alcuni Trucchi per migliorare lo spazio nelle nostre caseE a proposito, dicci quali sono i prodotti di stoccaggio più popolari della catena svedese.

IKEA hack per migliorare lo spazio

Lo sappiamo benissimo Vivere in un ambiente ordinato ci aiuta ad essere più feliciTrovando equilibrio e armonia dal punto di vista emotivo. Ma anche avere una casa organizzata favorisce il risparmio di tempo, fatica e praticità, nell’aspetto più funzionale.

ma La domanda non è la stessa cosa dello storage. In Ikea, parlando di sistema, vanno oltre il semplice fatto di immagazzinare gli oggetti che abbiamo in casa. Questo processo implica fare le cose per bene, il che significa che ci chiediamo in anticipo per cosa lo usiamo e con che frequenza lo facciamo.

Sotto questi edifici possiamo decidere cosa dovremmo avere più a portata di mano e in quale parte della casa, oltre a scegliere le cose che visivamente ci circondano ogni giorno. Per raggiungere questo obiettivo, ecco alcuni suggerimenti:

Per Ikea, se stiamo cercando spazi che diano un senso di spaziosità, pulizia e calma, allora dobbiamo. Scegli Sceglieremo i contenitori con anteAd esempio, abbina colori neutri a materiali naturali come legno e fibre naturali.

Al contrario, se cerchiamo spazi a tema che rispecchino la nostra personalità e il nostro stile, l’opzione migliore è scegliere sistemi di stoccaggio aperti, dove ogni elemento visualizzato è posizionato strategicamente per raccontare una storia. In questo caso, lavorare attraverso combinazioni di materiali e oggetti (libri, vasi, candele) o avere piccoli collage di oggetti, creerà blocchi visivi più potenti che facilitano la lettura e la percezione dello spazio.

Il vetrine in vetro Fungono da espositori per esporre gli oggetti, le collezioni, ecc. più privati. È una soluzione molto pratica, inoltre mantiene gli oggetti in buone condizioni, lontano da polvere e sporco. Il soggiorno e la sala da pranzo sono tra gli ambienti che hanno le esigenze di contenimento più estetiche, motivo per cui è comune trovare questo tipo di arredo in questi ambienti.

Un’altra idea è la partizione. Cioè, usa scatole e cestini per riporre le cose per categorie, per sfruttare al meglio lo spazio. Usa le etichette per etichettare e sistemare tutti gli utensili. Ciò rende la ricerca molto più semplice quando vuoi trovare qualcosa che non usi tutti i giorni: strumenti, parti, ecc.

I 3 migliori spazi di archiviazione di IKEA

Dopo aver visto alcuni trucchi per ottimizzare lo spazio della nostra casa, è il momento di capire quali sono i 3 migliori contenitori Ikea.

ripostiglio per il bagno

Non c’è dubbio che il bagno è una delle stanze di cui dobbiamo prenderci più cura. Metti tutto al suo posto Questo ci aiuterà a risparmiare tempo e spazio. E se a questo aggiungiamo, siamo sempre più preoccupati per il nostro benessere e la cura della persona, regolatori di trucco, creme e trattamenti sono essenziali.

Per aiutarci a mantenere l’ordine in bagno, il GODMORGON FAMIGLIA DI ORGANIZZATORI È pensato per essere sempre a portata di mano perché è pensato e non solo Come per le dimensioni standard di cassetti e armadi che usiamo in bagno, ma anche in Standard standard per prodotti di bellezza e cura della persona. In questo modo possiamo organizzare gli articoli per categoria (spazzole, pennelli, creme, smalti, cotoni, asciugamani, ecc.) e avere così tutto a portata di mano che occupa meno spazio.

Anche il colore e il materiale sono molto importanti. In questo caso sono Realizzato in plastica PETÈ un materiale riciclabile e resistente che ci aiuta a pulire facilmente la superficie da residui come creme, vernici e oli. Inoltre, essendo completamente incolore e trasparente, ci permette di identificare facilmente gli articoli che immagazziniamo.

Camera da letto/ripostiglio per i vestiti

Nella zona notte e ripostiglio, senza dubbio una delle famiglie organizzate più versatili, pratiche ed economiche è notizia in anticipo. Se parliamo di organizzare il nostro guardaroba, questi prodotti sono Su misura per il tipo di abbigliamento, accessori e accessori Possiamo conservarli nei nostri armadi: da scarpe, biancheria intima, cinture e collane a biancheria da letto e tessuti di altre stagioni.

L’obiettivo di questa gamma di prodotti è sfruttare al meglio lo spazio dell’armadio, soprattutto in quegli armadi di base dove non abbiamo cassetti, organizer o divisori interni. È un’ottima alternativa a Ottimizza lo spazio di archiviazione con un budget ridotto.

Oltre alla loro funzionalità, le dimensioni di questi prodotti non sono solo progettate per adattarsi a quasi tutti i guardaroba, ma anche Può essere adattato ad altre soluzioni di arredo con contenitori come divani letto o divani.

La sua leggerezza e piegabilità lo rendono un molto soluzione Pratico e flessibile possiamo riporlo facilmente e senza occupare molto spazio quando non ne abbiamo bisogno.

Chiedi in cucina

Le cucine tornano a nuova vita durante la pandemia Come luogo dove cucinare, fare colazione, mangiare, fare i compiti o condividere momenti. Avere una cucina organizzata ci aiuta a creare un ambiente piacevole, oltre a permetterci di trovare più velocemente ciò di cui abbiamo bisogno, utilizzare il cibo che abbiamo e, soprattutto, goderci di più l’attività di cucinare.

Famiglia di organizzatori modificare Progettato per aiutarci Mantieni l’ordine in cucina in modo pratico e pratico Nelle sue varie fasi: dal processo di conservazione degli alimenti, passando per le scatole e l’organizer per cassetti; quando si cucina con posate, padelle e portaspezie; Anche quando si tratta di servire e mangiare, portastoviglie, ripiani interni e cassetti con maniglie rendono la nostra vita più pratica e semplice.

Questi organizer sono progettati in base alle dimensioni e alla forma degli utensili da cucina più comuni in modo da poterli classificare per funzione: forchette, coltelli, cucchiai, palette, lattine, spezie, ecc. Ci offre persino la possibilità di creare soluzioni di riciclaggio in spazi ristretti. Inoltre, le dimensioni degli accessori sono regolate in modo che si adattino perfettamente allo schema di tutti i mobili della cucina.

Speriamo che questi suggerimenti ti aiutino a mantenere l’ordine a casa!

