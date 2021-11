Per la prima volta, un satellite sarà lanciato da Mar del Plata nello spazio «Diario La Capital de Mar del Plata»

Scritto da Natalia Prieto | [email protected]

“3,2,1”. Ci sono 50 giorni prima che il conto alla rovescia segnerà il lancio, da Cape Canaveral (USA), per Il primo satellite di Mar del Plata allo spazio. Di “MDQube-SAT1“, un nano satellite – il primo del suo genere in America Latina – misura 10 centimetri per 5 centimetri per 5 centimetri, pesa 500 grammi e ha una missione investigativa. È stato sviluppato per 9 mesi dalla “startup” di Mar del Plata. “Spazio Innovativo”, Con l’investimento iniziale di Neutrón, un acceleratore del Grupo Núcleo di Mar del Plata.

sarà lanciato 10 gennaio, alle 10 UTC (7 ora locale) da Cape Canaveral, da “Space X”, con uscita da palo. Elon Musk.

“Innova Space” è uno sviluppatore di Mar del Plata creato da Alejandro Cordero, insegnante presso diverse istituzioni locali, insieme ai suoi ex studenti Luca Uriarte e Iván Mellina, e in seguito affiancato da Matteo Roldan. La squadra è stata completata da Ilica Abello, Ignacio Bentos, Matthias Eribaren, Ignacio Caro, Ederson Machado e Mercedes Keoghan.

“A volte non misuriamo cosa sta succedendo, ma il contrario sarebbe come l’inizio della corsa allo spazio per il paese e per la squadra è un sogno definito”, Ha spiegato Cordero, che per lui è “l’inizio di un sogno che manca di molte tappe”.

“Il sogno è arrivato per la squadra, è molto di più di quanto si possa fare in una vita. Non è comune, figuriamoci sviluppato in 9 mesi.

Attualmente il satellite si trova in Scozia, dove dovrà essere imballato con altri che verranno spediti negli Stati Uniti, dove arriverà a metà dicembre. Lì aspetterà fino al 10 gennaio 2022.

Parte della squadra andrà a Cape Canaveral, mentre il resto seguirà la procedura degli uffici locali.

aiuta

Riguardo a ciò che il satellite rappresenta nella vita di tutti i giorni, Cordero ha spiegato: “La nostra idea è quella di offrire la comunicazione attraverso i nostri pico satelliti per un’applicazione su larga scala dell’Internet of Things (IoT in inglese).”

L’attenzione si concentra su “agricoltura, estrazione mineraria e petrolio. Lo scopo è rendere il suo modello di business più efficiente con avvisi tempestivi di condizioni meteorologiche, irrigazione e sicurezza, tra le altre cose”, ha affermato.

In tal senso, l’amministratore delegato dell’azienda ha precisato che “la silobolsa può essere dotata di un sensore che rileva tutti i dati, invia quel segnale al satellite con copertura nel Paese e che le informazioni arrivano al prodotto tramite un’app. Lo stesso può essere fatto con il bestiame.”

La posizione di mercato è ottima, sia nel Paese che in America Latina, perché “il 70 per cento del campo in Argentina è senza copertura, senza comunicazioni, quindi dobbiamo portare la tecnologia lì ed è per questo che ci concentriamo sull’agrobusiness”.

“Innova Space” ha ricevuto un investimento iniziale da Neutrón, l’acceleratore del Grupo Núcleo di Mar del Plata, e ha anche beneficiato di un contributo di 15 milioni di pesos del Sottosegretario all’Economia della Conoscenza del Ministero della Produzione Nazionale, dopo aver vinto un concorso nazionale.

Creato a Mar del Plata, MDQube-SAT1 sarà lanciato il 10 gennaio

l’inizio

L’embrione MDQube-SAT1 è nato da un progetto educativo che lo stesso Cordero ha promosso per gli studenti del 7° anno Scuola di Educazione Artistica n. 5, tra loro Luca Uriart, Ivan Melina e Matteo Roldan a fine 2018. In quell’occasione il professore li ha invitati a “pensare a quello che possiamo fare, che ha un impatto, è fattibile e realizzabile”, hanno detto i protagonisti al tempo in una nota con Capital.

Nasce così Sat Duino, un satellite molto piccolo – 5 x 5 x 5 cm, simile a un cubo magico – il cui obiettivo principale era quello di fornire tecnologia spaziale a costi molto contenuti, con varie applicazioni, come aiutare l’ambiente o aiutare l’agricoltura. Quello era l’inizio e Cordero è entusiasta quando vede il prossimo futuro: “Porteremo Mar del Plata alla conquista dello spazio”.