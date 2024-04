Libano, Giordania e Iraq hanno chiuso il loro spazio aereo a causa dell'attacco dei droni iraniani contro Israele

Attraverso un comunicato, Ministero dei Trasporti libanese Conferma la misura “Preventivo e temporaneo”.

allo stesso tempo, Autorità di regolamentazione dell'aviazione civile giordana Ha sottolineato che la chiusura “per Mantenere la sicurezza L'aviazione civile nello spazio aereo giordano a causa dell'escalation dei rischi nella regione e dopo aver valutato i rischi sulla base di standard internazionali.

La situazione “sarà costantemente aggiornata e riesaminata in base agli sviluppi”, hanno affermato le autorità aeronautiche, citando il Regno.

Da parte sua, il ministro dei Trasporti iracheno ha dichiarato: Razzaq Al-SaadawiHa inoltre annunciato la chiusura dello spazio aereo iracheno senza fissare una data definitiva per la sua riapertura.

L'attacco dell'Iran a Israele

Sabato l’Iran ha lanciato un attacco con droni dal suo territorio contro IsraeleIn un’escalation di conseguenze impreviste in tutto il mondo, un portavoce dell’esercito israeliano ha annunciato in televisione: Daniele HageryIl che specificava che i droni avrebbero impiegato diverse ore per raggiungere Israele.

Israele ha affermato di collaborare con gli Stati Uniti per “intercettare” i droni iraniani. Le Guardie Rivoluzionarie, l'esercito ideologico della Repubblica Islamica dell'Iran, hanno confermato che l'attacco era in corso. Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno precisato che l'attacco “avrà luogo nell'arco di diverse ore”.