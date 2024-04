Queste sono le 9 migliori app Android gratuite arrivate su Google Play nelle ultime settimane

Sei stanco delle solite vecchie app Android? Ti offriamo 9 app Android gratuite appena arrivate sul Play Store, ma che ne valgono davvero la pena

Applicazioni sul cellulare Android

Se sei una delle persone che di solito naviga nel Google Play Store per cercare Nuove applicazioni Android gratuite di tutti i tipiSei nel posto giusto perché abbiamo scelto per te oggi Le migliori app a costo zero arrivate nel Google Store nelle ultime settimane.

Un'altra settimana, abbiamo messo insieme un totale per te 9 app gratuite per Android che pensiamo non dovresti ignorarePerché è molto utile.

Creatore di adesivi per WhatsApp

Se ti piace condividere adesivi su WhatsApp, ti consigliamo di provare Sticker Maker for WhatsApp, uno strumento che ti permette di creare i tuoi adesivi da altre foto e modificarli utilizzando diverse funzioni come Puoi ritagliare, capovolgere, inserire testo o aggiungere tag aggiuntivi alle immagini.

Ma non è tutto, perché con questa app gratuita potrai farlo anche tu Crea collage da video E accesso a un vastissimo catalogo di adesivi per WhatsApp.

Google Play Store | Creatore di adesivi per WhatsApp

Lettore video HD: lettore multimediale

La seconda nuova app per Android che ti consigliamo di provare è HD Video Player, un potente lettore video che supporta un'ampia gamma di formati di immagine come MP4, AVI, MKV o WMVtra le altre cose, questo è capace Riproduci contenuti in HD, Full HD e 4K In un modo davvero fluido.

Allo stesso modo, questa applicazione dispone di un'interfaccia molto facile da usare, poiché integra una serie di controlli touch attraverso i quali potrai Gestisci la luminosità dello schermo, il volume del dispositivo e l'avanzamento della riproduzione.

Google Play Store | Lettore video HD: lettore multimediale

King Browser: veloce e privato

King Browser è un'applicazione molto completa che non ti permette solo di fare questo Naviga in Internet in modo rapido e sicuroma ti offre anche una serie di servizi davvero utili come Una sezione di notizie, un motore di ricerca di file o una sezione contenente informazioni meteorologiche.

Il re del browser lo è App completamente gratuita con annunci Che potete scaricare tramite il collegamento diretto a Google Play, che vi lasciamo sotto queste righe.

Google Play Store | King Browser: veloce e privato

Adoproxy

Aduproxy è un'app VPN gratuita per Android senza limiti di larghezza di banda o velocità, grazie alla quale potrai farlo Naviga in Internet in modo anonimo e accedi ai contenuti multimediali limitati nella tua regione.

Aduproxy ha una vasta gamma di Server sparsi in tutto il mondo a cui puoi connetterti Per fare ciò, non è necessario registrarsi o accedere all'applicazione.

Google Play Store | Adoproxy

Fondo premi: ricompense definitive

Il Play Store è pieno di app con cui puoi guadagnare soldi utilizzando il tuo cellulare Android, e una delle ultime app di questo tipo arrivate su Google Play è PriceBox: Ultimate Rewards, una piattaforma che ti paga Completa determinate attività come rispondere a sondaggi o giocare con denaro virtuale Che si accumuleranno sul tuo conto e che potrai riscattare in seguito Contanti o carte regalo per tutti i tipi di servizi.

Il montepremi è App gratuita con annunci, ma senza acquisti in-appÈ compatibile con qualsiasi dispositivo con Android 7.0 o versioni successive.

Google Play Store | Fondo premi: ricompense definitive

PulseCare: monitoraggio della salute

Un'altra nuova app Android da provare se vuoi monitorare la tua salute è PulseCare, un pratico cardiofrequenzimetro che ti permette Misura e registra la frequenza cardiaca e il polso In un modo davvero semplice, nel senso che per effettuare una misurazione basta effettuare una misurazione Punta del dito indice su una delle fotocamere posteriori del tuo smartphone.

PulseCare è un'app gratuita supportata da pubblicità che offre una serie di acquisti in-app su questa scala Tra 3,29 € e 35,99 €.

Google Play Store | PulseCare: monitoraggio della salute

Dub AI: traduttore video AI

Dub AI è una nuova app gratuita che sfrutta tutta la potenza dell'intelligenza artificiale Traduci qualsiasi video che hai scaricato sul tuo cellulare in un'ampia gamma di lingueTra questi ci sono lo spagnolo, l'inglese o il francese.

Inoltre, Dub AI promette il video risultante Manterrà intatto il suono originale E i movimenti delle labbra in esso saranno Si sposa perfettamente con l'audio tradotto.

Google Play Store | Dub AI: traduttore video AI

Carta da parati 4D: liquida

Se desideri personalizzare la schermata iniziale del tuo cellulare Android, dovresti provare 4D Wallpaper, un'app gratuita che combina… Una vasta gamma di sfondi animati in qualità 4D sensibile al tocco.

4D Wallpaper è un'app gratuita che include pubblicità e una serie di acquisti integrati Tra 1,09 € e 32,99 €che puoi scaricare utilizzando il collegamento diretto al Play Store che ti lasciamo di seguito.

Google Play Store | Carta da parati 4D: liquida

Telecomando per TV

Concludiamo questo elenco di nuove app per Android con Remote Control for Television, un'app che Trasforma il tuo cellulare in un telecomando per la tua TV collegandoti ad esso tramite Wi-Fi.

Grazie a questa applicazione gratuita, non avrai più bisogno di avere il telecomando della TV a portata di mano, poiché potrai farlo tramite esso. Cambia canale, alza o abbassa il volume, naviga nei menu della TV e accedi a tutte le funzionalità intelligenti della tua TV.

Inoltre, questo telecomando TV è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi Marche di Smart TV come Samsung, LG o Sony Funziona con qualsiasi TV dotata di Google TV o Android TV.

Google Play Store | Telecomando per TV

