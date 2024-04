Israele riapre il suo spazio aereo dopo l'attacco missilistico e di droni iraniani

Lui Lo spazio aereo israeliano è stato riaperto domenica mattina14 aprile 2024, a seguito di un attacco di droni e missili iraniani, in cui una base militare è stata leggermente danneggiata e una ragazza è rimasta gravemente ferita, ma Non ci sono stati morti.

L'Autorità aeroportuale israeliana ha confermato che alle 07:30 ora locale (04:30 GMT) lo spazio aereo è stato riaperto, sebbene Ha avvertito che ci saranno cambiamenti negli orari dei voli. Anche gli aeroporti nazionali del Paese riapriranno durante la giornata, ha riferito Haaretz.

Molte compagnie aeree hanno iniziato a cancellare i loro voli ieri sera, poiché i paesi della regione hanno chiuso il loro spazio aereo in risposta alla notizia dell’attacco Il primo da questa zona del territorio iraniano contro Israele.

Nelle ore mattutine di questa domenica, Anche la Giordania ha riaperto il suo spazio aereoDall'alba non si registrano nuove intercettazioni o avvistamenti di missili iraniani.

Secondo l'esercito israeliano, la notte scorsa sono stati lanciati più di 300 droni, missili balistici e missili da crociera da Iran, Iraq e Yemen. Di questi missili, solo alcuni missili balistici sono riusciti ad aggirare le difese aeree del paese e hanno colpito una base aerea vicino alla città di Beersheba, nel sud di Israele.

L'attacco è arrivato dopo settimane di minacce reciproche tra Iran e Israele In risposta al bombardamento del consolato iraniano a Damasco all'inizio di aprile In cui sono stati uccisi diversi membri della Guardia rivoluzionaria iraniana, e Teheran incolpa Israele per questo.