I tre trucchi per sfruttarli e sfruttarli al meglio

Molte persone in Spagna hanno un router a casa. È un dispositivo essenziale per connettersi a Internet, almeno se via cavo, e la verità è che si tratta di un dispositivo con molte possibilità di utilizzo. Generalmente, Gli stessi operatori ne regalano uno ai propri clienti da utilizzare, anche se marchi come Google, Acer o Amazon hanno le proprie alternative.

Sia i modelli forniti dall'azienda che quelli di altri produttori possono avere una porta USB e la verità è che potrebbe avere più usi di quanto sembri. Anche se va tenuto presente che se il router è lo stesso fornito dall'operatore, Potresti avere alcune restrizioni. Ci sono alcuni modelli, come Amazon eero, che si affidano addirittura all'USB Type C invece che all'USB tradizionale.

Questa porta, combinata con le funzionalità di connettività del dispositivo, ti consente di fare più cose con il tuo router e ti consente anche Risparmia spazio e tempo nelle attività quotidiane Come condividere file o stampare un documento.

Aggiornamenti

Un altro scopo che potrebbe avere la chiavetta USB presente in molti router è aggiornare il firmware. Alla fine, non è strano che il produttore, dopo un periodo di rilascio, riesca a lanciare una nuova versione che protegga maggiormente il dispositivo o addirittura gli offra qualcosa di nuovo.

Per sapere se il tuo router è stato aggiornato, devi accedere alle informazioni del router utilizzando un browser e digitare 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi. Quando inserisci le tue credenziali di accesso, Potrai accedere a informazioni rilevanti come il modulo e le sue proprietàOppure la versione del software che hai installato.

Router Asus RT-AC3100

In genere, se è disponibile un aggiornamento, il nuovo software si ottiene tramite il sito Web del produttore del router. Dopo averlo scaricato, dovrai solo seguire le istruzioni di installazione per aggiornarlo. Ogni modello è diverso e potrebbero essere necessarie altre istruzioni, quindi è sempre meglio fare riferimento al manuale del modello specifico del dispositivo di cui disponiamo. Ci sono casi in cui il processo di aggiornamento è più conveniente, poiché l'utente viene avvisato della presenza di un aggiornamento quando apre il gestore del router.

Dispositivi di rete

Grazie alle sue capacità di connettività, è possibile utilizzare l'USB del router per condividere i dispositivi di rete. Ad esempio, puoi creare un NAS domestico collegandovi una chiavetta USB o un disco rigido. Accedendo alla schermata di gestione del router nel browser, come nel caso precedente, potrai vedere tutti i file presenti sul volume connesso.

Logicamente, l'utilizzo di questi file è soggetto alle restrizioni di ciascun router. Questo è uno degli utilizzi più interessanti, perché permette di creare una sorta di cloud privato ad uso familiare in modo abbastanza semplice. Utilizzando app di terze parti come Kodi, Puoi anche accedere a questi file dalla tua TV. Ciò dipende, in una certa misura, anche dal modello che possiedi e da come il produttore intende questo utilizzo. Potrebbe essere necessario abilitarlo nel pannello di amministrazione del router.

Allo stesso modo, possono essere utilizzati per avere una stampante di rete che può utilizzare chiunque in casa sia connesso a una rete Wi-Fi. Se in casa sono presenti più computer, il processo di stampa sarà più comodo, poiché ogni persona potrà stampare file senza doversi recare al computer più vicino alla stampante.

critico

Come qualsiasi altra porta USB, questa può essere utilizzata per caricare un dispositivo come se fosse una presa. Può essere utile nel caso in cui non abbiamo un'altra porta di ricarica a portata di mano e dobbiamo collegare un dispositivo.

La potenza di ricarica non sarà troppo elevata perché è USB ausiliaria. Ecco perché La ricarica di un telefono cellulare dallo zero al 100% tramite un router può richiedere molto tempoQuindi, se hai intenzione di provare a caricare il telefono, potrebbe essere una buona idea spegnerlo per farlo funzionare più velocemente. È un modo semplice per sfruttare questa porta USB e potrebbe essere più consigliabile per dispositivi come cuffie o orologi, che non necessitano di molta energia per caricarsi e non hanno una grande capacità della batteria.

Esistono alcuni utilizzi alternativi che permettono anche, in casi più specifici, di sfruttare questa porta USB. Uno di questi è quello, Se a casa non è presente la connessione è possibile collegare un modem USB Quindi il router distribuisce il suo segnale alla casa in modo che Internet venga ripristinato nuovamente.

Allo stesso modo, è possibile automatizzare i backup del computer in modo che vadano direttamente sulla chiavetta USB collegata al router, in questo modo verranno salvati in un luogo diverso dal computer e rimarranno più sicuri.