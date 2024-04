Scopri i vantaggi di uno spazio organizzato

Mantenere l'ordine In una casa Non ce la farai e basta Sei più carinoma ci aiuterà anche a sentire comodo E calma In quale. Qui te lo diciamo Come organizzare Lui casa In un modo di base.

UN Residenza Deve essere soprattutto comodo E funzionale. Quando sei in uno una casa Sìod caos Ha molte cose coinvolte Senza alcun ordineimplementare Qualsiasi compitomolto di base Qualunque cosa sia, diventa completamente complicato. Non solo, ci fa anche sentire calmi e insoddisfatti rottura E Disconnetti. In breve, a Casa organizzata È la chiave per raggiungere il successo Pace della mente E ottenere di più facile Che tu pensi.

Semplici abitudini da seguire per mantenere la casa in ordine senza fatica

Mantenere Casa pulita E organizzato Devi dedicare a un po' di tempo E anche energia, ma come qualsiasi altra cosa. Anche questo non significa che sia complicato. La chiave è essere Fisso. In questo senso sul suo canale Youtubecoach e influencer Sandra González Si riferisce a diversi Abitudini È facile da seguire e ce la farà casa Sii sempre ordinato Senza alcuno sforzo. Sono i seguenti:

ordinare Prima Vai a dormire : dedicare cinque minuti Di notte per controllare Stanze condivise Da casa e Proteggere Al suo posto c'è tutto ciò che era Lasciato nel mezzo .

Prima : dedicare Di notte per controllare Da casa e Al suo posto c'è tutto ciò che era . Lava i piatti A diretto : Scegli quella corretta dopo mangiato O da cenando . Risparmierai molto tempo ed energia.

A : Scegli quella corretta O da . Risparmierai molto tempo ed energia. Toccare le cose Appena Una volta : Quando usi un oggetto o finisci un contenitore, prendilo Anche Buttatelo via immediatamente . Altrimenti correrà per casa.

Appena : Quando usi un oggetto o finisci un contenitore, Anche . Altrimenti correrà per casa. Metti via i vestiti dentro posto : È normale lasciare i vestiti in luoghi diversi della casa e in seguito È molto difficile raccoglierli .

: È normale lasciare i vestiti in luoghi diversi della casa e in seguito . Metti un cestino A Vestiti sporchi dentro Interno della camera da letto: Per quanto riguarda il punto precedente, a volte quando andiamo a dormire ci togliamo i vestiti e li lasciamo addosso pavimento . Il cestino sarà nella stanza Più facile da ricevere .

A dentro Interno della camera da letto: Per quanto riguarda il punto precedente, a volte quando andiamo a dormire ci togliamo i vestiti e li lasciamo addosso . Il cestino sarà nella stanza . Proteggere IL Abiti di tutti i giorni In Luogo visibile : Tieni a portata di mano i vestiti che usi di più per non creare confusione al loro interno Immagazzinato Per trovarli.

IL In : Tieni a portata di mano i vestiti che usi di più per non creare confusione al loro interno Per trovarli. ordinare Per cosa lo usi la mattina : Prima di uscire di casa ventilazione la stanza, Fare il letto E Prendi la colazione . Ti ci vorrà a malapena cinque minuti .

Per cosa lo usi : Prima di uscire di casa la stanza, E . Ti ci vorrà a malapena . progetto UN Routine espressa A pulizia : Per non stressarti nel fine settimana, puoi semplicemente spendere 15 minuti giorno per pulizie di casa .

UN A : Per non stressarti nel fine settimana, puoi semplicemente spendere giorno per . Abilita carrello A Cose mancanti : Se hai bambini E tu Marito Lasciano le cose in mezzo, puoi mettere lì dentro tutto ciò di cui hai bisogno. Trovato Come potrebbero essere? Giochi per bambini Anche scarpe .

A : Se hai E tu Lasciano le cose in mezzo, puoi mettere lì dentro tutto ciò di cui hai bisogno. Come potrebbero essere? Anche . Seleziona una posizione A Qualunque cosa:Quindi lo saprai esattamente Dove lo tieni? E non sarai pigro per farlo.

Qual è il metodo KonMari per organizzare la tua casa?

Buon modo per Organizzazione domestica Dedica un po' di tempo e fatica a seguirlo Metodo Konmari. Ed è Lui che lo ha creato Maria Kondoun esperto del sistema giapponese che ne ha pubblicati diversi libri E ha brillato programma televisivo su di lui L'arte dell'organizzazione.

In modo Konmari Si mescolano Filosofia orientaleLui Fengshui E altri Sistemi organizzativi. Come spiegano sul canale Youtube A Effetto di sistemaPer iniziare, deviImmaginare Come vuoi che sia lo spazio che organizzerai in modo da poterlo avere ben chiaro Stai cercando E vediamo che lo sei uno sforzo Merita tutto lo sforzo”.

consiste in Separare le cose di Categorie (Vestiti, scarpe, libri, documenti, piccoli oggetti, oggetti di valore sentimentale) e conserva solo ciò che hai Far felice. Devi organizzare tutto Una volta E hai un posto Per tutto. In questo modo, ogni volta che cerchiamo qualcosa, possiamo trovarlo.

Vantaggi dello spazio organizzato

UN Casa organizzataInoltre Sei più carino E questo è Comodo e praticoNe ha altri Vantaggi. Sul canale Youtube A Vivi semplicemente con Margadi cui sta parlando MinimalismoSi riferisce a Vantaggi chiave da noi Spazio ordinato: