Apple fissa il 2 febbraio per lanciare il visore per realtà aumentata Vision Pro Di Investing.com

Cupertino-Apple Inc. (NASDAQ:). Annunciando ufficialmente la data di uscita del suo attesissimo visore per realtà aumentata Vision Pro, il gigante della tecnologia, che sarà in vendita il 2 febbraio, ha iniziato ad accettare i preordini per il nuovo dispositivo il 19 gennaio. Vision Pro, venduto a 3.500 dollari, offrirà un'esperienza multimediale coinvolgente con funzionalità avanzate come il tracciamento degli occhi e delle mani, consentendo agli utenti di registrare e visualizzare contenuti in 3D.

Apple ha optato per una campagna di marketing più discreta per Vision Pro, allontanandosi dalle solite strategie di lancio di alto profilo. L'azienda ha abbandonato i grandi eventi di lancio e si è affidata invece a recensioni e annunci tecnici per creare buzz attorno al prodotto. Questo approccio riflette una mossa strategica per lasciare che le funzionalità avanzate del prodotto e l'esperienza che promette parlino da sole.

Nonostante il suo ingresso nel mercato della realtà aumentata, che lo scorso anno ha registrato un calo dell’8,3%, Apple sta cercando di crearsi una nicchia concentrandosi sulle capacità di calcolo spaziale e allontanandosi dall’etichetta di metaverso a cui si è attaccata con alcuni prodotti della concorrenza. Per aumentare l'attrattiva di Vision Pro, Apple sta collaborando attivamente con sviluppatori di tutto il mondo per migliorare l'offerta di prodotti.

Per rafforzare l’ecosistema di contenuti Vision Pro, Apple ha stretto un’alleanza con Disney. Questa alleanza mira a creare esperienze cinematografiche esclusive per gli utenti sull'app Disney live streaming, che arricchisce il valore di intrattenimento delle cuffie. D'altro canto, Netflix ha deciso di non creare un'app nativa per Vision Pro e, invece, il servizio di streaming sarà disponibile per gli utenti Vision Pro tramite la versione browser web, indicando un approccio più cauto da parte del colosso dello streaming a questo nuovo servizio. . Piattaforma AR.

Mentre Apple Inc. si prepara… Per lanciare il visore Vision Pro AR, i parametri finanziari dell'azienda e le prestazioni di mercato fanno da sfondo alle sue decisioni strategiche. Con una massiccia capitalizzazione di mercato di 2,99 trilioni di dollari, Apple è un gigante del settore tecnologico. Il rapporto P/E, attualmente pari a 31,42, indica un'eccellente valutazione che riflette la fiducia degli investitori nella redditività e nelle prospettive di crescita della società, nonostante un leggero calo nella crescita dei ricavi pari al -2,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023.

Il parere di InvestingPro evidenzia che Apple ha stabilito un modello di aumento del dividendo per 12 anni consecutivi, sottolineando il suo impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti. Inoltre, le azioni Apple sono note per la loro bassa volatilità dei prezzi, che può essere un fattore rassicurante per gli investitori in mezzo all’entusiasmo che deriva dal lancio di nuovi prodotti. Per coloro che desiderano approfondire i dati finanziari di Apple e saperne di più, InvestingPro offre numerosi suggerimenti e dati aggiuntivi.

