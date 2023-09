Approvato il nuovo regolamento che regolerà l’utilizzo e il funzionamento dello Spazio Creatività Giovane

Chi vuole usufruire degli spazi e delle risorse dello Spazio Giovani Manuel Manteca dovrà munirsi di una specifica tessera, gratuita, destinata ai soggetti dai 12 ai 35 anni.

Ieri la seduta plenaria del Consiglio Comunale di Marcello ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento che regolerà il funzionamento dello spazio della creatività giovanile “Manuel Manteca”. Inaugurato nel 2010, il testo nasce dall’esigenza di regolamentare l’uso dei propri spazi e delle risorse specificatamente da parte del pubblico, rivolgendosi, più specificatamente, ai giovani di età compresa tra i 12 ei 35 anni. È stato inoltre approvato un accordo di cooperazione con i comuni di Horsh e Yebes per il servizio di roaming per i professionisti del nuovo centro femminile, nonché il sequestro del deposito da parte della Urban Sector Development Company SP.pp.51 per il mancato rispetto delle le condizioni per la sua attuazione.

Lo Spazio di Creatività Giovanile Manuel Manteca avrà un nuovo regolamento che ne regolerà il funzionamento e l’utilizzo delle sue strutture e risorse in particolare a partire dall’anno accademico 2023-24. Ieri, nella sessione plenaria del Consiglio comunale di Marshalltown, il testo è stato approvato all’unanimità dai gruppi politici, dopo aver preso visione del testo e della relativa spiegazione data in seduta dall’assessore alla Gioventù, Bárbara Rodriguez.

Aperto al pubblico nel 2010, il Centro ha richiesto un’organizzazione specifica a causa della crescente domanda di utilizzo dei suoi spazi e delle risorse a disposizione dei giovani del Comune, che ha cercato di garantire diritti e doveri di tutte le persone che necessitano delle sue strutture. Tale regolamento garantirà la corretta convivenza all’interno del centro, il rispetto e la manutenzione degli spazi comuni e dei materiali condivisi, nonché un sistema di sanzioni che sarà imposto alle persone che non li rispettano.

A tal fine doterà il Centro di nuovo personale di portineria che garantirà l’attuazione del presente regolamento e il buon funzionamento del Centro, nonché la creazione di una nuova tessera giovani che dovrà essere esibita da tutte le persone che vorranno partecipare. nelle attività offerte o a usufruire delle sue strutture, che serviranno come identificazione e come garanzia per il prestito di materiali o spazi, che rimarranno completamente gratuiti per le persone di età compresa tra 12 e 35 anni.

Si segnala che all’interno di questo centro sono presenti quattro grandi sale polifunzionali completamente attrezzate con vari elementi di intrattenimento e svago, una cucina, una sala cinema, una sala giochi, uno studio radiofonico, tre sale per le prove musicali, oltre ad un ampio salone e cortile. .

Quest’anno Young Space aprirà i battenti il ​​20 settembre con orario ampliato (15.00-22.30 dal mercoledì alla domenica), data in cui potrai ordinare la nuova card che ti permetterà di utilizzare le risorse del centro nonché i servizi della Carta Giovani Europea o dei Punti Informativi Giovani. Poi, a partire dal 6 ottobre, riprenderà la programmazione delle attività ricreative e ricreative per i giovani dai 12 anni in su. In linea di massima il venerdì sarà dedicato ai laboratori artigianali; e il sabato ai tornei, alla ludoteca e ai laboratori di cucina; La domenica per i servizi fotografici; Programmi che si arricchiranno con altre attività eccezionali nel corso dell’autunno, come un laboratorio radiofonico comunale.

Altri accordi per la sessione plenaria

Consenso, invece, anche per quanto riguarda la ratifica dell’accordo siglato dal Comune di Marsallo con i Comuni Horch e Yepps per quanto riguarda l’erogazione di servizi da parte delle professioniste del nuovo Centro Donna di Marsallo in queste località tramite roaming. Nello specifico, il comune di Horch riceverà 52 ore di servizio al mese e Yepes 12 ore al mese, oltre ai servizi forniti nel Centro Marcello ad altri cinquanta comuni del circondario, grazie alla convenzione siglata con l’Istituto Femminile di la Regione Castilla-La Mancha, per la quale il Comune di Gallardo riceve 131.000 euro all’anno per finanziare le sue operazioni (Marschamalo contribuisce con altri 10.000 euro).

È stato inoltre deciso all’unanimità il sequestro definitivo del deposito depositato dalla Società Urbanistica per il Settore SP.pp51 nel 2006, a causa del reiterato mancato completamento dei lavori di ricostruzione del settore. Si tratta dell’area compresa tra il Complesso Sportivo García Fraguas e l’Acquedotto del Henares, dove devono ancora essere realizzati l’installazione della linea di illuminazione pubblica, la climatizzazione della via centrale e la recinzione del parco parallelo all’Acquedotto del Henares . Fuori, affari che negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha dovuto gestire con fondi propri.

Con la riserva del vincolo stabilito per legge, qualsiasi promotore che desideri investire nella costruzione di alloggi in questo settore è liberato da qualsiasi onere legato alla costruzione del settore, sia che si tratti di un’impresa del settore o di qualsiasi individuo che desideri costruire su di esso appezzamenti di terreno destinati a questo scopo, dando nuove possibilità a questo ambiente urbano con un grande potenziale di sviluppo.