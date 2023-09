L’astronauta Frank Rubio si considera fortunato per il suo tempo record sulla Stazione Spaziale Internazionale

Miami, 13 settembre (IF).- L’americano Frank Rubio, l’astronauta della NASA che ha trascorso più tempo nello spazio, si è considerato “fortunato” mercoledì per la sua permanenza record sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove ha effettuato numerosi voli . Indagini scientifiche e celebrate alcune delle “migliori vedute” della sua vita.

Parlando dal laboratorio in orbita con l’amministratore della NASA Bill Nelson e la vice amministratrice Pamela Milroy, entrambi dal quartier generale dell’agenzia spaziale a Washington, Rubio, che è di origine salvadoregna, ha ammesso che prolungare il suo tempo sulla Stazione Spaziale Internazionale per altri sei mesi è stato inaspettato, nonostante si considerasse “fortunato a riguardo”.

Rubio, che lunedì scorso ha superato la soglia dei 355 giorni consecutivi, tre ore e 45 minuti trascorsi nello spazio, record precedentemente detenuto da Mark Vande Heij, ha affermato di avere l’opportunità di far parte di una ricerca innovativa sulla Stazione Spaziale Internazionale. Come la coltivazione dei primi pomodori nello spazio o la prima stampa 3D di tessuti umani.

“Mi considero molto fortunato per ogni esperienza che abbiamo avuto qui”, ha ammesso l’astronauta 47enne e membro della Expedition 69, che tornerà in patria alla fine di questo mese a bordo di una navicella spaziale Soyuz.

Rispondendo ad una domanda di Nelson, l’astronauta ha osservato che il sostegno della sua famiglia è stato essenziale per mantenere un buon comportamento mentale durante la sua lunga permanenza nello spazio, periodo durante il quale ha ammesso di aver perso momenti importanti nella vita della sua famiglia. bambini . .

“La comunicazione era fondamentale”, ha osservato l’astronauta, soprattutto quando le videoconferenze sono diventate popolari, e Nelson ha sottolineato che tale fluidità nelle conversazioni con i membri della famiglia non era comune durante l’era dello Space Shuttle.

La fuga che ha portato al disco

Rubio ha effettuato il suo primo volo spaziale il 21 settembre 2022, quando è volato alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella spaziale russa Soyuz MS-22, accompagnato dagli astronauti Sergei Prokopyev e Dmitry Petlin, in una missione di sei mesi a bordo della stazione.

Tuttavia, lo scorso dicembre i controllori di missione russi hanno accertato che il sistema di raffreddamento esterno della navicella stava perdendo pressione e successivamente hanno confermato una perdita di ammoniaca.

I tecnici hanno stabilito che la navicella spaziale Soyuz MS-22, rimasta attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale, non era più sicura per tornare sulla Terra, circostanza che ha prolungato la permanenza dei tre membri dell’equipaggio nel laboratorio orbitante per altri 180 giorni. .

Il ritorno di Rubio è previsto per il 27 settembre e, in quella data, quando avrà completato 371 giorni in orbita, diventerà il primo americano, e una delle sette persone, a trascorrere un anno o più nello spazio.

Il cosmonauta Valery Polyakov, che tra il 1994 e il 1995 trascorse 437 giorni a bordo della stazione Mir, detiene il record per la permanenza più lunga nello spazio da parte di un essere umano.

Rubio, nato a Los Angeles e selezionato dalla NASA come astronauta nel 2017, ha riconosciuto a Nelson e Milroy l’orgoglio che prova nel rappresentare la NASA e la comunità latina, un fatto che riflette i vantaggi della crescente diversità degli Stati Uniti.

“Questo ci consentirà di affrontare in futuro problemi più complessi riguardanti l’esplorazione spaziale”, ha affermato l’astronauta, che, come nel primo volo, coinciderà con il mese dell’eredità ispanica negli Stati Uniti, che si celebra tra il 15 e settembre. 15 ottobre.

Rubio ha mostrato la sua fiducia nel contributo delle nuove e sempre più diversificate generazioni americane, sottolineando che “la nazione sarà in buone mani”.