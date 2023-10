Dispone di Bluetooth, fino a 12 ore di durata della batteria e migliore qualità del suono

Sebbene la maggior parte della musica consumata oggi venga trasmessa in streaming tramite servizi di streaming come Spotify, negli ultimi anni sono stati ripresi i formati analogici. Ad esempio, i dischi in vinile e i giradischi sono più popolari oggi di quanto lo fossero all’inizio degli anni ’90 e la maggior parte degli artisti presenta già i propri nuovi album in questo formato classico.

Ma c’è un altro formato che fino a non molto tempo fa era stato completamente dimenticato e che ora è tornato con grande forza: le cassette. È considerato La tecnologia che ha davvero portato la musica alle masseGrazie a lettori piccoli e portatili che ci hanno permesso di ascoltare la nostra band preferita ovunque.

Tuttavia, l’arrivo dei CD ha completamente eliminato la ragion d’essere delle cassette; I dischi mantenevano la portabilità e miglioravano notevolmente la qualità del suono, quindi c’erano pochi motivi per continuare a utilizzare i nastri, soprattutto quando i prezzi dei lettori diminuivano.

Cassette nel 2023, è possibile

Pertanto, il ritorno delle cassette può sembrare un po’ strano, poiché non ci sono vantaggi evidenti rispetto al vinile e ai CD. Tuttavia, molti artisti stanno già presentando le loro nuove uscite in questo formato e molte opere sono in fase di ristampa; Ciò a sua volta ha portato ad una forte richiesta di un modo semplice per riprodurre questi nastri.

Nasce così il Rewind Cassette Player, un lettore di cassette portatile aggiornato per soddisfare le esigenze dell’utente moderno. È uno strano mix di passato e presente, perché è chiaramente post-design Ispirato al classico Walkman Sony Gran parte della tecnologia moderna è nascosta. A prima vista non sembra, con gli stessi pulsanti grandi che i giocatori usavano prima e quel design quadrato che sembra provenire da un’epoca in cui le curve non governavano ancora tutto.

READ Phil Spencer ha rivelato che Starfield sarà un'esclusiva PS5; Per questo motivo, Bethesda doveva essere acquistata, ha aggiunto il manager di Xbox Riavvolgimento del lettore di cassette



Dietro questa apparenza “vecchia” si nasconde un giocatore moderno Connessione Bluetooth 5.1 Che ti consente di collegare altoparlanti o cuffie wireless; Anche se ovviamente potremo continuare ad utilizzare le solite cuffie cablate grazie alla connessione Jack integrata e all’amplificatore interno da 2 x 2 mW a 32 ohm. Sono sufficienti le cuffie tradizionali, anche se potremmo aver bisogno di un amplificatore esterno se vogliamo collegare altoparlanti cablati.

Parlando di connessioni, un altro dettaglio degno di nota è la connettività USB-C, che chiaramente non era presente nei lettori precedenti. Ti permette di ricaricarti Batteria interna con capacità di 2.000 mAhche promette fino a 12 ore di utilizzo, numero impossibile da raggiungere in termini di durata della batteria.

Rewind Cassette Player consente anche di registrare nastri



Questo è probabilmente uno dei modi migliori per ascoltare le cassette oggi; È in grado di riprodurre i tipi I, II, III e IV, con una distorsione inferiore allo 0,3%, una deviazione di velocità inferiore allo 0,2% e un intervallo di frequenza compreso tra 30 Hz e 12,5 kHz. Così possiamo ascoltare i nostri soliti nastri come mai prima d’ora.

Il lettore di cassette Rewind è disponibile in Spagna attraverso Sito ufficiale del produttoreIn tre diversi colori: grigio, blu e arancione Al prezzo di 149 euro. È disponibile anche con una cassetta vuota per 155 € (venduta separatamente per 7 €), poiché questo dispositivo è dotato anche di un pulsante di registrazione.

Potrebbe interessarti

Segui gli argomenti che ti interessano