Il prossimo 1 novembre, alle ore 11:00, EH Bildu terrà la cerimonia di apertura del suo nuovo spazio, in un evento che vedrà la partecipazione di Heri Bazzara. Durante questa cerimonia verranno discussi molti temi importanti legati alla politica e all’amministrazione locale.





Per quanto riguarda Heri Bazzara, verranno affrontate tre aree principali. Innanzitutto verrà discussa l’attuale situazione politica e le sfide dell’anno accademico in corso. Successivamente si parlerà dell’amministrazione locale, “compresi gli sforzi per rivitalizzare il governo municipale e fornire analisi e obiettivi futuri”. Infine, verranno discusse le questioni relative alla strategia e alla rivitalizzazione della comunità.

Questo evento rappresenterà un’opportunità di dialogo e di azione congiunta tra EH Bildu e Herri Bazzarra su questioni cruciali. Anche la musica farà parte dell’evento, aggiungendo un tocco festoso all’occasione. I partecipanti possono aspettarsi una giornata di discussioni politiche e riflessioni sul futuro della comunità e della regione.

