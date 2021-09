Ampio spazio pubblico all’ingresso di Alicún de Ortega

Abbellire, valorizzare e fornire un ampio spazio pubblico all’ingresso Comune di Alicún de Ortega È stato oggetto di un investimento di € 117.238 a carico del Piano per la promozione dell’occupazione agricola (PFEA), da parte della Diputación de Granada, della subdelega del governo, del Consiglio comunale e del Consiglio dell’Andalusia.

Il lavoro, svolto nei pressi delle scuole del centro storico, ha rianimato il luogo creando Nuovo spazio pubblicoChe include una nuova passerella, una rotonda e un’area ricreativa. Sul terreno è stata installata una fontana a pressione con cinque fontane d’acqua, un pergolato metallico, aiuole e panchine, oltre a un’insegna con il nome Alicon e immagini iconiche della città.









Nel nuovo spazio, inaugurato lunedì, il Presidente del Consiglio provinciale, Jose EntrenaHa espresso la sua soddisfazione per il ripristino di “questo nuovo ambiente all’ingresso del comune, che è nato dalla collaborazione tra i diversi dipartimenti, che sarà al servizio dei vicini”. L’obiettivo è “migliorare la qualità della vita dei residenti e, in definitiva, contribuire a fermare la migrazione della popolazione nella provincia”, ha affermato Entrena, che ha indicato che l’obiettivo è “migliorare la qualità della vita dei residenti e contribuire in definitiva a fermare l’emigrazione della popolazione nella provincia».

Il Sottodelegato del Governo di Granada, Inmaculada López CalahoroHa sottolineato “il ruolo essenziale che questi fondi svolgono nel rilanciare i comuni una volta superata l’emergenza sanitaria del Covid-19, oltre a consentire alla popolazione, come fanno ormai da molti anni, di concentrarsi sul territorio, nell’interesse dell’economia delle regioni che ne hanno più bisogno”.

Ne è prova, come sottolineato da Lopez Calahoro, lo sviluppo di PFEA 2020, che lo ha reso possibile Impiegando 15.569 lavoratori e generando 212.843 stipendi in tutto il governatorato.