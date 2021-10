Quando vedrai la prima luna piena questo autunno?

amanti astronomia Loro sono fortunati. Nella stessa settimana il cielo permette di distinguere molto nettamente la luna di notte ed è praticamente una luna che è già stata fotografata da molte persone. Tuttavia, non commettere errori, non sarà fino a mercoledì 20 ottobre, quando il primo Luna piena Caduta totale.

Questa luna piena sarà la prima dopo l’equinozio ed è tradizionalmente chiamata Luna del raccolto. Il motivo: la luce della luna piena consente di prolungare le attività di raccolta per un tempo più lungo grazie alla sua luminosità e profondità.

Ecco perché questa settimana è molto difficile uscire di notte e non guardare il cielo. Impossibile non pensare alla limpidezza che porta questa prima luna piena d’autunno Manca qualche grado per poter salire al punto di pienezza.

Dove lo vedo e quali alternative ho?

Nel frattempo, questo martedì, molti residenti in Europa, Asia, Australia e America potranno contemplare un’eclissi lunare parziale. Anche se in Spagna devi essere veloce per questo Si vede solo la prima parte del fenomeno. Ciò significa che con la luna piena a ovest, ci saranno crepuscoli percepibili nella sua regione superiore.

Ora, se le circostanze ti impediscono di realizzare questo fenomeno astrologico, salva questa data: 4 dicembre prossimo. Una volta trascorsi i primi giorni dell’ultimo mese dell’anno, si verificherà la seconda eclissi autunnale, che è considerata più interessante perché è un’eclissi solare totale che può essere vista dal Sud Africa, dall’Antartide e dall’Antartide. oceani adiacenti. Tuttavia, non sarà possibile dalla Spagna.