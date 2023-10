Sapevi che ora puoi condividere lo schermo del tuo cellulare durante le videochiamate WhatsApp?

Condividi lo schermo dei nostri dispositivi Mentre facevamo una videochiamata su WhatsApp, è stato possibile qualche mese fa.





Lo ha annunciato lui stesso Marco Zuckerberg, durante FacebookMostra una foto in cui appare condividendo lo schermo del suo cellulare in una videochiamata. “Stiamo aggiungendo la possibilità di condividere il tuo schermo “Durante una videochiamata su WhatsApp”, ha scritto nel post.

Questa è solo un’altra funzione per Un’ondata di nuovi servizi Sta integrando WhatsApp nella sua applicazione. Tra queste c’è la possibilità Invia Videomessaggi –Come se fosse uditivo, ma visivo- Sondaggi Anche unire immagini ad alta definizione In applicazione”.

D’altro canto, questi aggiornamenti fanno sì che l’app smetta di funzionare correttamente su alcuni telefoni cellulari e diventi obsoleta. Questo è quello che è successo Il 24 di questo mese ha smesso di funzionare completamente su alcuni telefoni.





Come condividere lo schermo

Come visto in Nuovi aggiornamenti WhatsApp, Anche questo lavoro Facile e intuitivo. Sarà semplice come toccare un pulsante ‘Coinvolto’ Ha la forma di una freccia ed è situata sul bordo inferiore dello schermo. L’applicazione ti chiederà Autorizzazione ad avviare la registrazione Accettando potrai condividere foto, documenti, video e tutto ciò che desideri.

Durante la condivisione automatica dello schermo La fotocamera che inquadra il tuo viso scomparirà O all’estero. Fino al termine della chiamata, verrà visualizzata una schermata nera al posto della tua “immagine del profilo”, di cui riceverai una notifica Condividi lo schermo. Per interrompere la registrazione è sufficiente fare clic sul messaggio ‘Basta condividere’.