Apple TV+ alza il prezzo: questi i nuovi prezzi della piattaforma di streaming

Apple TV+ aumenterà i prezzi

Negli ultimi mesi sono successe molte cose nel mondo del live streaming. Piattaforme come Netflix o Disney Plus Hanno iniziato ad adattarsi alla nuova era modificando radicalmente la loro offerta di abbonamenti. Hanno aggiunto nuove offerte e vari abbonamenti, aumentando così notevolmente i loro prezzi. Alcuni hanno addirittura iniziato a limitare i consumi vietando la condivisione delle password e l’utilizzo dello stesso account su dispositivi di case diverse. Con questa tendenza ben consolidata, era solo questione di tempo prima che altre piattaforme salissero a bordo e iniziassero a modificare i loro prezzi.

AppleTV+ Ha deciso di salire a bordo e modificare i suoi prezzi, iniziando a far pagare ai suoi utenti 9,99 euro al mese, con un aumento del 43% rispetto ai 6,99 euro al mese applicati finora. Se si considera che entro ottobre 2022, ciò dimostra che in un solo anno l’azienda avrà raddoppiato il suo prezzo. Non è l’unico servizio che l’azienda sta iniziando a rendere più costoso. Apple One, il pacchetto di abbonamento che include Apple TV+, Musica di mele, Galleria delle mele E per gli altri servizi, anche il loro prezzo è aumentato da 16,95 euro al mese a 19,95 euro al mese e la versione familiare da 22,95 euro al mese a 25,95, oltre alla versione premium che passa da 31,95 euro al mese a 34,95. Da parte sua, Apple Music individualmente non ha subito modifiche al suo prezzo, che è ancora di 10,99 € al mese.

Apple TV+ è stata lanciata originariamente nel novembre 2019 e quasi quattro anni dopo è diventata una delle principali piattaforme di streaming. Non tanto nel nostro Paese, dove è ancora largamente sconosciuto rispetto ad altri Paesi ad es HBO Max, Amazon Prime Video e film. Nel corso del tempo, Apple TV+ ha dimostrato il suo impegno nel fornire produzioni di alta qualità, con serie come Spettacolo mattutino, istituzione, Separazione Anche Ted LassoForse il grande successo che la piattaforma ha ottenuto finora. Ma ora l’impegno dell’azienda si è spostato anche verso i film.

Perché è una coincidenza che l’aumento di prezzo di Apple TV+ coincida con la première di diversi film prodotti da Apple e quindi usciranno sulla piattaforma. Finora, il servizio di streaming ha rilasciato film originali come Ballare per la vitaMa ora ha aumentato la sua quota distribuendo i film nelle sale e poi distribuendoli direttamente sulle piattaforme.

Questo è stato il caso Assassini della lunal’ultimo film di Martin Scorsese che lo vede protagonista Leonardo Dicaprio E Robert De Niro. Il film è appena uscito nelle sale di tutto il mondo, ma presto arriverà sulla piattaforma, dove potrà essere visto in esclusiva. La stessa cosa accadrà con Napoleone, l’ambizioso progetto di Ridley Scott con Joaquin Phoenix che dà vita allo storico imperatore francese, che uscirà nei cinema il 24 novembre e successivamente approderà sulla piattaforma. Entrambi sono film in cui Apple ha investito molti soldi, quindi non sorprende che speri di vedere l’investimento recuperato attraverso il suo servizio di streaming.