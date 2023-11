Tutti i dettagli del nuovo telefono Galaxy A25

Si avvicinano settimane importanti per Samsung; L’azienda coreana si prepara a lanciare diversi dispositivi in ​​brevissimo tempo, puntando a rinnovare il primato raggiunto nel 2023. Sebbene i nuovi Galaxy S24 siano i modelli che attireranno maggiormente l’attenzione, non possiamo dimenticare i modelli più economici, dopotutto, sono loro che vendono di più.

In effetti, possiamo dire che la fuga di notizie del telefono Galaxy A25 oggi è più importante della fuga dei modelli premium; Questo sarà il modello che la maggior parte degli utenti sceglierà per passare a Samsung senza spendere molto, ottenendo al contempo i vantaggi del marchio come i suoi splendidi display e il livello One UI 6.

Il nuovo modello dovrà essere all’altezza di un cellulare molto amato come il Galaxy A24; Quando è stato lanciato lo scorso aprile, ha sorpreso con il suo schermo AMOLED e il supporto per quattro anni di aggiornamenti Android, il tutto per meno di 300 euro.

Questo sarebbe il Galaxy A25

Perdita del telefono Galaxy A25 che ha pubblicato WinFuture Lascia poco all’immaginazione, chiarendo che si tratterà di un dispositivo continuativo ma farà affidamento sulle stesse caratteristiche del modello attuale; Soprattutto, non dovremo aspettare molto per verificarlo: lo afferma il leak La A25 sarà lanciata in Europa dal 7 al 19 dicembreIl che conferma che Samsung sta procedendo in tutti i suoi lanci rispetto ai mesi abituali.

Con un lancio così anticipato, non sorprende che il Galaxy A25 non offra tantissime nuove funzionalità rispetto all’A24, ma… Foto stampa trapelate Rivelano alcune differenze notevoli; Ad esempio, nonostante il design sia sostanzialmente lo stesso (seguendo le linee dell’S24), il lato destro sembra sporgere un po’ di più dal corpo del cellulare, dove troveranno posto i pulsanti fisici e il lettore di impronte digitali. Oltre a ciò, abbiamo un nuovo colore con un motivo diverso che probabilmente attirerà molta attenzione dal vivo.

La fuga di notizie non si è fermata qui, ma ha rivelato anche la maggior parte dei dettagli tecnici del dispositivo. Inizialmente è stato confermato che la dimensione dello schermo è identica a quella del Galaxy A24, quindi si tratta pur sempre di un display AMOLED da 6,5 ​​pollici; Tuttavia, c’è una notevole differenza nella frequenza di aggiornamento, che ora è di 120 Hz invece di 90 Hz, e la differenza più grande si trova all’interno, dove Samsung ha deciso di tornare a scommettere sui propri chipset e… L’A25 verrà fornito con Exynos 1280 Al posto del Mediatek G99 del suo predecessore; Sarà accompagnato da 6 a 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W.

Per quanto riguarda le fotocamere, Quello principale sarà da 50 megapixel Con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e apertura f/1,8; Sarà accompagnato da una fotocamera grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel, insieme ad una fotocamera selfie da 13 megapixel. Il Galaxy A25 avrà un prezzo simile al Galaxy A24, circa 300 euro, ma se la fuga di notizie è vera, non dovremo aspettare molto per scoprirlo.

