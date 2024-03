Gli sforzi di decontaminazione hanno successo: il telescopio Euclid ripristina la vista

Madrid, 26 marzo (EFE).- L'obiettivo è stato raggiunto: gli scienziati dell'Agenzia spaziale europea (ESA), coordinati da Ralph Kuhle del Centro europeo di astronomia spaziale di Madrid, sono riusciti a rimuovere le particelle di ghiaccio che causavano la rotazione del telescopio. perdere Euclide. Più del 10% della tua visione.

La procedura ideata dai ricercatori per riscaldare i singoli specchi del complesso sistema ottico del telescopio, senza interferire con la sua calibrazione, ha funzionato.

Dopo aver riscaldato uno degli specchi di 34 gradi, da -147 gradi Celsius a 113 gradi Celsius, Euclide ha riacquistato la vista, secondo il rapporto dell'AEE.

“Quasi immediatamente, abbiamo ricevuto il 15% in più di luce dall'universo. Ero sicuro che avremmo visto un miglioramento significativo, ma non così significativo”, ha detto Kohli.

Dopo mesi di ricerca da parte di scienziati e ingegneri in tutta Europa, una notte intera presso il centro di controllo missione ESOC dell'ESA e 100 minuti di calore selettivo, la visione di Euclid è stata ripristinata e questo esperimento aiuterà i futuri satelliti ad affrontare lo stesso problema.

Il ricercatore ha spiegato, in un'intervista all'EFE, che la perdita della vista scoperta lo scorso novembre è dovuta al fatto che parte delle molecole d'acqua assorbite dall'aria durante il montaggio della sonda, a terra, non sono state eliminate dalle procedure . Progettato per questo.

Successivamente, queste molecole sono finite congelate negli specchi dell’ottica Euclid, a causa dell’ambiente ghiacciato in cui si trova la sonda, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.

L'Istituto AEE ha lanciato il 1° luglio la sonda Euclid nello spazio con l'obiettivo di sviluppare una mappa tridimensionale dell'universo, osservando miliardi di galassie distanti 10 miliardi di anni luce in più di un terzo del cielo, oltre a disperdere luce sulla materia e sull’energia oscura.

Per raggiungere il suo obiettivo, il telescopio dovrà rimanere stabile e a piena potenza durante i sei anni della sua missione, che coinvolgerà più di 2.000 scienziati provenienti da 300 istituti di 13 paesi europei.

