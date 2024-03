Due torri Iberdrola per coprire le esigenze di spazio del Comune di Bizcaya a Bilbao

Saranno necessarie due torri come la Torre Iberdrola per coprire le esigenze di spazio del Consiglio Provinciale di Bilbao. E saranno un po' rari. Le 32 sedi regionali della capitale di Biscaglia occupano poco più di 116.000 metri quadrati, rispetto all'area della sede provinciale di Biscaglia. 50.000 circa offerti dal famoso stabile. Naturalmente tra le tipologie immobiliari non ci sono solo uffici, ma anche garage, pescherie e padiglioni industriali.

I 32 seggi dei consigli provinciali si trovano nella capitale, Biscaglia Sono di diversi tipi. Ci sono cose grandi, davvero grandiCome il Palazzo del Tesoro ai Cancelli 2 e 4 di Via Cappuccinos di Basurto, che si estende su una superficie di 23.751 metri quadrati; Il secondo immobile più grande è l'Edificio Delclaux, che occupa l'intero isolato tra Alameda Mazarredo e Iparragirre, e che ormai raggiunge quasi la metà della superficie, 11.901 metri quadrati. Qui si concentrano gli uffici e la cultura basca. Trasporti, mobilità e turismo; Pubblica amministrazione e rapporti istituzionali; Pizcaícoa, sostenibilità e ambiente naturale. Per fare un paragone relativamente facile, il Palazzo Forral, sulla Gran Via, è di 9.218 metri quadrati.

Dall'altro lato, al primo piano di via Madariaga n. 1, si trova un piccolo magazzino del Dipartimento di Sostenibilità e Ambiente Naturale, con una superficie di circa 129 metri quadrati, ovvero gli uffici occupati dalla Pubblica Amministrazione e Relazioni societarie presso 2 Gran Via, con 289.

Anche Esistono diversi tipi di proprietà; Ci sono uffici, sì, la maggior parte, ma anche garage – Nello stesso edificio Delclaux, nell'Hacienda, a Lantik…-, edifici come l'Acción Social in via Lersundi n. 13, edifici completi come quello occupato da Euskararen Etxea in Plaza Agoitz, il già citato magazzino e anche padiglioni industriali, come quelli di Avenue Padre Larramendi, che ospita la tipografia regionale.

Per quanto riguarda il suo sistema, La maggior parte, poco più di 100.000 mq, sono già di proprietà Diputación, e il resto è affittato, come gli uffici e i garage di Sostenibilità e Ambiente Naturale in via Madariaga, la sede di Interbiak nelle Isole Canarie, o l'edificio Cámara occupato dai dipartimenti della Pubblica Amministrazione e delle Relazioni, in Alameda Rekalde 50. Infrastrutture e Sviluppo regionale. E sì, Vural Palace è di proprietà del consiglio di contea.

Lo storico edificio della Gran Via, sede ufficiale del Consiglio Provinciale, è anche il più antico di tutti gli edifici che compongono il patrimonio provinciale; Risale al 1900, quando sostituì quello vecchio che si trovava in Plaza Nueva. Ce ne sono altri costruiti all'inizio del secolo scorso, come l'edificio che occupa in parte l'Occupazione, l'Inclusione Sociale e l'Uguaglianza al n. 63 di Alameda Mazaredo; L'Edificio Sota Albea, a Ibáñez de Bilbao, per le Infrastrutture e lo Sviluppo Regionale, e l'Edificio per la Promozione Economica, a Obispo Urueta, entrambi del 1916, o l'immobile della Biblioteca Foral costruito nel 1929, anche se ristrutturato tra il 2003 e il 2007. Ci sono anche garage.