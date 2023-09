“Festicómic El Ejido 2023” cresce quest’anno nello spazio come riferimento nelle vignette e nei fumetti

Il 30 settembre e il 1 ottobre il Teatro Ejido Hall ospiterà la tredicesima edizione di Festcomic El Aguido 2023Che quest’anno cresce nello spazio fino a diventare l’evento più importante sia nel comune che nella provincia di Almeria per quanto riguarda il mondo del fumetto. Si tratta di un’attività organizzata dall’Associazione Culturale Diablo e dal Comune di El Ejido in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Almería e i suoi patrocinatori.

Il Consigliere Gioventù, Educazione e Impegno, Javier Rodríguez, ha annunciato i dettagli di questo importante evento insieme a Victor Cara, presidente dell’Associazione Diablo, Santiago Giron, autore del poster, e Joaquín de la Casa, di Arcade Beats, sottolineando che “come nuovo quest’anno abbiamo inserito un nuovo spazio nel parcheggio accanto alla biblioteca dove allestiremo un grande tendone per aumentare le strutture e le dimensioni dell’evento in base al pubblico”.









Si terrà anche quest’anno nella magnifica sala delle strutture teatrali dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 con come incentivo la filosofia degli anni precedenti: l’ingresso è gratuito per i visitatori.

«Stiamo cercando in questi giorni di promuovere il fumetto come arte, sottolineando l’assessore, facendo conoscere il suo mondo soprattutto ai più giovani, ma cerchiamo anche di raggiungere tutte le tipologie di pubblico affinché possano fruirne, grandi e piccini, offrendo un’esperienza attività di intrattenimento alternativo con un programma completo che comprende Workshop, talk, autografi, piattaforme, mostre, videogiochi, cosplay e tanti fumetti.

In questo modo, nella sala di Arcade Bits sarà allestita un’area videogiochi, dove sarà presente un’area retrò e di gioco libero per Smash Bros Ultimate, Mario Kart, Mario U, Fifa 23, Minecraft e altri. Inoltre verranno organizzate sfide Just Dance, esperienze di realtà virtuale, tornei e spettacoli di carte Pokemon.

All’esterno, il tendone gigante ospiterà convegni, spettacoli, negozi, associazioni, gruppi, artisti ed editori. Il palco della Sala A dell’Auditorium Teatro sarà utilizzato per attività e gare di cosplay e K-Pop durante le due giornate.

La sala B sarà uno spazio per proiezioni cinematografiche, il sabato e la domenica pomeriggio. Per quanto riguarda la Sala della Biblioteca, sarà una zona più tranquilla dove si terranno giochi da tavolo e un’esposizione tematica degli originali dei pittori di Almería.