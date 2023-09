Il gioco free-to-play rilasciato la scorsa settimana può ancora essere richiesto su Epic Games Store

Spelldrifter è un gioco che può ancora essere ottenuto gratuitamente sull’Epic Games Store, prima che il nuovo titolo arrivi a costo zero sulla piattaforma.

Puoi ancora ottenere Spelldrifter gratuitamente su Epic Games Store

Oggi è già giovedì, il che significa che manca poco alla fine della settimana, ma significa anche che da allora in poi Negozio di giochi leggendari Regaleranno un nuovo gioco gratuito per i giocatori PC, ed è ciò che accadrà A partire dalle 17:00 (ora della penisola spagnola). L’indirizzo in questione Sarà l’operatore del 911 Può essere scaricato gratuitamente Da oggi fino a giovedì 21 settembre, sempre all’orario sopra indicato. Intanto, Possiamo ancora rivendicare il titolo che è gratuito dalla scorsa settimanaNello specifico dal 7 settembre.

Quel gioco gratuito Siamo ancora in tempo per richiedere Forever sull’Epic Games StoreSe non l’hai già fatto, è uno Spelldrifter. Abbiamo tempo fino alle 17:00. Nel pomeriggio ci darà libertà in questa proposta, da allora Da quel momento il gioco tornerà al suo prezzo abituale Nel negozio genitore di Fortnite.

Scarica Spelldrifter gratuitamente dall’Epic Games Store

Se non hai ancora riscattato Spelldrifter sull’Epic Games Store, hai ancora qualche ora per farlo

“Spelldrifter combina le tattiche situazionali e puzzle dei giochi di ruolo a turni con la personalizzazione e la rigiocabilità dei giochi di carte collezionabili.. Il risultato: un gioco ibrido in cui i giocatori devono destreggiarsi tra le risorse a loro disposizione sfruttando al massimo lo spazio e il tempo”, così descrivono il gioco in La tua pagina del negozio Epic Games.

“Grazie all’innovativo sistema di spunta di Spelldrifter, I giocatori sono sfidati a pensare alla strategia del gioco di carte da una nuova prospettiva. Mentre ogni personaggio si muove, le svolte e le svolte si intrecciano in un’unica sequenza temporale. Padroneggiando il programma, puoi ottenere Un grande vantaggio in battaglia e la soddisfazione di una vittoria decisiva“, aggiungono.

Scarica Spelldrifter gratuitamente dall’Epic Games Store

Detto questo, lo sai già Hai le ultime ore per riscattare gratuitamente Spelldrifter su Epic Games Storea partire dalle 17:00 (ora della penisola spagnola) 911 Operator sarà il titolo che sarà gratuito per un’intera settimana Nel suddetto negozio per gli amministratori di Fortnite.