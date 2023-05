WhatsApp Plus è più vivo che mai. Installarlo è una cattiva idea

Fumare, bere, installare WhatsApp Plus. Conosciamo tutti i piaceri colpevoli. Quest’ultimo è, di gran lunga, uno dei fenomeni più curiosi del mondo. tecnologiakisa: lo sappiamo Non è un’app consigliataMa L’interesse rimane costante negli anni.

“WhatsApp Plus APK” è una delle ricerche frequenti in Spagna. Volevamo esaminare i problemi di archiviazione a metà del 2023 per mostrare perché, indipendentemente da quanto tempo è passato, Non sarebbe mai una buona idea usare questa app.

WhatsApp Plus, il nemico dell’antivirus

Se cerchiamo WhatsApp Plus su Google, compariranno i primi risultati Non ci portano a nessun tipo di pagina ufficiale. Il file APK ad esso associato di solito dovrebbe provenire dallo sviluppatore originale, ma nessuno ci garantisce cosa scarichiamo. Questo è il primo allarme che dovrebbe suonare quando un’app viene installata sul telefono.

In effetti, c’è un punto piuttosto strano: WhatsApp Plus non ha una pagina ufficiale Non si trova facilmente su Google. I collegamenti all’applicazione aggiornata originale si trovano in repository esterni (Mediafire e Telegram), pubblicati dallo sviluppatore del programma.

Non esiste un singolo APK di WhatsApp Plus privo di rischi. Nonostante ciò, la quantità di malware è diminuita rispetto alle versioni precedenti

Dopo aver trovato i file APK originali, abbiamo deciso di eseguirli tramite Virus Total. Parliamo al plurale perché ci sono tre app sorelle: WhatsApp Plus, GB WhatsApp e OG WhatsApp. VirusTotal non è lo scanner più completo, ma rileva immediatamente i problemi con l’applicazione se sono evidenti. La prima versione che abbiamo scaricato da WhatsApp Plus Solleva un problema di sicurezza. Il web rileva che WhatsApp Plus è RiskWare, un tipo di software potenzialmente pericoloso che il suo sviluppatore può sfruttare.

GB WhatsApp affronta lo stesso problema, così come sua sorella OG WhatApp. Le tre app, che provengono dallo stesso sviluppatore e sono modifiche di WhatsApp, condividono gran parte del codice.

Con nostra sorpresa, il numero totale di violazioni della sicurezza è basso. Sono arrivate le versioni precedenti Quasi dieci problemi di sicurezza, inclusi trojan, spyware e tutti i tipi di processi dannosi. Almeno nella sua ultima versione, WhatsApp Plus sembra aver corretto il suo codice. Tuttavia, il fatto che questa applicazione passi inosservata al tuo antivirus non è una gran garanzia.

Pericoli di WhatsApp Plus

Il primo pericolo di WhatsApp Plus è legato alla sua natura: si tratta di una modifica di un’app ufficiale. Sebbene lo sviluppatore sostenga di avere un sistema “antiban”, Il nostro account sarà in costante pericolo di essere bannato. Ci saranno utenti che da anni non riscontrano il minimo problema, ma la possibilità c’è, e ci sono stati casi in cui WhatsApp ha sospeso l’account degli utenti di questi file APK.

L’installazione di WhatsApp Plus concede praticamente tutte le autorizzazioni possibili a una terza parte

al secondo posto, Forniamo l’accesso ai nostri contattimessaggi, chiamate e informazioni a terzi. Sappiamo già che WhatsApp e Meta non sono il miglior esempio di come preservare le nostre informazioni, quindi aggiungere l’accesso di terze parti a tutti i nostri dati non sembra molto interessante.

A ciò si deve aggiungere l’alta probabilità Finiamo per scaricare un’app che non proviene dallo sviluppatore ufficialeCiò aumenta il rischio che le nostre informazioni finiscano in mani pericolose.

Immagine | xataka

