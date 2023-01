La NASA testerà un razzo a propulsione nucleare per cercare di raggiungere Marte

il La NASA sta puntando su viaggi su Marte. Ad esempio, con la missione Artemis prevedi di creare un file continua presenza sulla luna Che, in futuro, servirà come punto di partenza per i viaggi verso il Pianeta Rosso. Ora testerà anche un razzo che può arrivare in meno tempo.

In giro Razzo dimostrativo per operazioni agili sulla Luna O DRACO, per il suo acronimo inglese. Questa navicella avrà una particolarità rispetto a quelle attualmente prodotte: avrà un motore termonucleare, con una capacità superiore a quella attualmente utilizzata dalla NASA.

Per lanciare questo razzo, la NASA lavorerà in collaborazione con la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Entrambe le agenzie mirano a rendere questo programma pronto per i test nel 2027, anche se il loro obiettivo finale è farlo Consente alle missioni con equipaggio di viaggiare su Marte senza conseguenze negative per gli astronauti.

“La NASA lavorerà con il nostro partner a lungo termine, DARPA, per sviluppare e dimostrare Tecnologia avanzata di propulsione termica nucleare A partire dal 2027. Con l’aiuto di questa nuova tecnologia, gli astronauti possono viaggiare da e verso lo spazio profondo più velocemente che mai. Avrà un’importante capacità di preparazione per le missioni con equipaggio su Marte”. ContenitoreBill Nelson.

Vantaggi dei missili a propulsione nucleare

Uso di un missile a propulsione nucleare rTi permetterà di viaggiare nello spazio più velocemente delle navi attuali. Ciò ridurrebbe il rischio per gli astronauti, che avrebbero anche bisogno di meno rifornimenti per viaggiare su Marte. Questa tecnologia sarà più veloce ed efficiente di quella che la NASA sta attualmente utilizzando, quindi raggiungere la Luna o il Pianeta Rosso sarà più veloce e più facile da raggiungere.

Un altro vantaggio di viaggiare in questo tipo di veicolo spaziale è che lo avranno Più spazio per caricare e più potenza dispositivi e comunicazione. Infatti, i missili termonucleari possono essere fino a tre volte più efficienti della propulsione chimica convenzionale.

Come funziona un missile a propulsione nucleare?

il Ultimi test di motori a razzo termonucleari implementato negli Stati Uniti più di 50 anni fa. Ora, tuttavia, la NASA guiderà lo sviluppo del motore che sarà integrato con il veicolo spaziale sperimentale della DARPA. Da parte sua, quest’altra agenzia svilupperà il palcoscenico e il reattore del motore.

Attualmente, la NASA e la DARPA stanno lavorando al nuovo design del veicolo spaziale. Entrambe le agenzie avrebbero collaborato per anni all’assemblaggio di motori e navi prima dimostrazione nello spazioche si svolgerà dal 2027.